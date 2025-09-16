Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiêu lừa đảo tinh vi qua điện thoại: Một người phụ nữ suýt mất 1,8 tỷ đồng dù đã cảnh giác

16-09-2025 - 13:47 PM | Sống

Vì lo lắng mình bị lừa đảo, cô đã bị lừa đảo.

Mới đây, một người phụ nữ họ Cao ở Nam Kinh (Trung Quốc) đã rơi vào bẫy của một nhóm lừa đảo với thủ đoạn tinh vi. Cô Cao nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của một nền tảng trực tuyến. Người này thông báo rằng cô Cao đã đăng ký gói thành viên trả phí và sẽ bị trừ tiền. Đối tượng tỏ ra nhiệt tình, đề nghị giúp cô Cao hủy gói dịch vụ này để tránh mất phí.

Lo lắng mình đã bị kẻ lừa đảo xâm phạm vào tài khoản và thông tin cá nhân và sẽ bị mất tiền oan, cô Cao vội vàng làm theo hướng dẫn của "nhân viên chăm sóc khách hàng". Đối tượng yêu cầu cô xác minh danh tính và cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Trong quá trình này, kẻ lừa đảo liên tục cảnh báo cô Cao về một số điện thoại lừa đảo khác, yêu cầu cô không nghe máy nếu có cuộc gọi đến. Chính chi tiết này đã khiến cô Cao mất cảnh giác và tin tưởng cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản của mình.

Ngay sau khi làm theo hướng dẫn, cô Cao phát hiện 500 nghìn tệ (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng của mình đã "không cánh mà bay". Cô cố gắng liên lạc lại với "nhân viên chăm sóc khách hàng" nhưng không được. Lúc này, cô Cao mới nhận ra mình đã bị lừa.

Ngay khi nhận được trình báo của cô Cao, cảnh sát địa phương đã khẩn trương vào cuộc. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kịp thời phong tỏa tài khoản, truy tìm dấu vết kẻ lừa đảo và bắt giữ nghi phạm. Toàn bộ số tiền bị lừa đã được trả lại cho cô Cao. Hành động nhanh chóng và hiệu quả của cảnh sát đã khiến cô Cao vô cùng cảm kích. 

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi chiêu trò, khiến người dân dễ dàng mắc bẫy. 

Nguồn: ETtoday

