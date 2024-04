Chiêu thao túng tâm lý của các “trại hè” khiến hàng loạt phụ huynh học sinh mất trắng hàng chục triệu đồng

Đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội Facebook và sử dụng các hình ảnh của công an, quân đội, nhân viên hàng không để mạo danh cơ quan chức năng.

Thực chất, đây là các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội facebook và sử dụng các hình ảnh của công an, quân đội, nhân viên hàng không để mạo danh cơ quan chức năng và đăng các nội dung như: Phụ huynh liên hệ cho con em tham gia trại hè 2024 để có trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mãi hấp dẫn…

Mục đích của các đối tượng là lừa đảo bằng cách gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội zalo của “chuyên viên” mà chúng đặt ra. Các đối tượng lừa đảo tư vấn các cháu sẽ được miễn phí, bao ăn, bao ở.

Đổi lại, học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền, hoặc đặt cọc trước một khoảng tiền từ 5 triệu đến 10 triệu để đăng ký. Ban đầu, giá vé máy bay nội địa là vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng.

Do tin tưởng nội dung các trang facebook trên là đúng sự thật, nên nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì đối tượng chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo này, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo, người dân cần thực hiện nội dung sau. Đó là, người dân khi nhận được thông tin từ các trang facebook như: “Trại hè kỹ năng - Học kỳ Công an nhân dân”, “Trại hè học kỳ Quân đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”,... hoặc các nội dung quảng cáo tương tự cần điện thoại liên hệ và gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu.

Nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.