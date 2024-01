“Chill vui khỏe” với Tủ lạnh tích hợp khay lạnh đa năng của Panasonic

Kết tinh giữa thiết kế thẩm mỹ và công nghệ tiên tiến



Mọi khoảnh khắc sống trọn vẹn khi ta có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm trí, tinh thần vui vẻ, tích cực, đây là lí do lối sống "Chill vui khỏe" được khởi xướng và thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ. Trên hành trình cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, dẫn đầu xu hướng phát triển công nghệ và lấy con người làm trọng tâm, dòng sản phẩm tủ lạnh 2 cánh - ngăn đá trên của Panasonic được tích hợp khay lạnh đa năng cùng với nhiều tính năng diệt khuẩn vượt trội.

Dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh – ngăn đá trên được lấy cảm hứng từ triết lý "thiết kế của tương lai", mọi chi tiết đều nhất quán với triết lý "thiết kế của tương lai", được trau chuốt chỉn chu, sở hữu gam màu đen trung tính, hài hòa với mọi không gian nội thất. Cửa tủ lạnh được làm từ thép mang đến độ bền cao, giảm khả năng trầy xước khi gặp ngoại lực.

Thấu hiểu nhu cầu riêng biệt của từng gia đình, Panasonic cung cấp sự đa dạng về dung tích với 2 lựa chọn là 326L và 366L, giúp gia chủ dễ dàng tìm kiếm sự phù hợp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố công năng và thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho không gian bếp trẻ trung, mới mẻ.

Không chỉ sở hữu diện mạo được trau chuốt tỉ mỉ, tủ lạnh 2 cánh - ngăn đá trên còn bảo vệ và nâng cao sức khoẻ người dùng ngay từ những hoạt động thường ngày của bản thân và gia đình. Điển hình là những công nghệ diệt khuẩn hiện đại như Blue Ag+ với khả năng diệt khuẩn toàn ngăn mát Công nghệ này sử dụng ánh sáng xanh kích hoạt tinh thể bạc Ag+ để tạo ra các gốc OH- tự do, các gốc OH- này kết hợp với gốc hydro có trong vi khuẩn và chuyển hóa thành nước, giúp tiêu diệt 99,99% vi khuẩn, từ đó bảo quản nguyên liệu nấu ăn luôn tươi mới.

Ngoài ra, dòng tủ lạnh này còn sở hữu công nghệ Ag Clean, giúp giữ không khí trong tủ lạnh luôn sạch sẽ bằng bộ lọc có khả năng khử 99,9% vi khuẩn, nấm mốc và khử mùi. Nhờ vậy, thực phẩm luôn giữ trọn vẹn hương vị thơm ngon và không còn bị ám bởi mùi hôi khó chịu bị tích tụ lâu ngày.

Chưa kể, ngăn trữ đông tinh thể bạc Ag Hygiene Zone cũng là ưu điểm nổi trội của dòng tủ lạnh này. Được thiết kế riêng biệt để bảo quản thực phẩm tươi sống, ngăn chứa này giúp bảo quản tốt thực phẩm sống, xoá tan nỗi lo sợ lây lan mùi hay gây lẫn mùi thực phẩm với nhau và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối.

Ngăn trữ đông Ag Hygiene Zone ngăn chặn lây lan mùi, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho các bữa tiệc sum họp trở nên đơn giản hơn với tủ lạnh 2 cánh – ngăn đá trên nhờ các công nghệ tiên tiến như Làm đá siêu tốc (Quick Ice), tiết kiệm thời gian làm đá lên đến 40 phút, cuộc tán gẫu sẽ luôn sôi nổi bên những ly nước mát lạnh. Đồng thời, công nghệ lấy nước ngoài kháng khuẩn khử mùi (Hygiene Water Dispenser) với thiết kế khoang chứa lớn và vật liệu kháng khuẩn giúp lấy nước bên ngoài, giúp làm tan cơn khát mà không cần mở tủ.

Trải nghiệm sống chill cùng khay lạnh đa năng Cooling Plate

Một yếu tố đặc biệt khiến dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh – ngăn đá trên được kỳ vọng sẽ được người tiêu dùng đón nhận đó là khay lạnh Cooling Plate đa năng được tích hợp ngay bên trong tủ với nhiều lợi ích nổi bật.

Cooling Plate là "trợ thủ đắc lực" cho mọi ý tưởng nấu ăn. Với sản phẩm này, chủ nhân có thể tạo ra những món kem, sữa chua mát lạnh, vừa mang đến những trải nghiệm thú vị, vừa tăng thêm những phút giây thư giãn, gắn kết với người thân. Đồng thời, Cooling Plate còn giữ cho nguyên liệu sống tươi ngon lâu hơn, là lựa chọn lý tưởng dành cho những gia chủ là tín đồ ẩm thực tươi sống như sashimi, gỏi cuốn hay những bữa lẩu yêu thích vào mùa đông hoặc thỏa sức sáng tạo với những ý tưởng món ăn độc đáo

Khay lạnh Cooling Plate - trợ thủ đắc lực cho món kem lạnh

Khay lạnh Cooling Plate còn chăm sóc các "gia chủ" nhí bởi khả năng ướp lạnh trái cây, bánh ngọt, và đồ tráng miệng ngay sau bữa ăn giúp duy trì hương vị tươi ngon và mà không làm gián đoạn thời gian thưởng thức. Đặc biệt, sau khi chuẩn bị bữa ăn cho bé, bố mẹ có thể đặt cháo, súp nóng lên khay để nhanh chóng được làm nguội.

Khay lạnh Cooling Plate - lựa chọn của các tín đồ ẩm thực tươi sống

Cuộc sống "Chill vui khỏe" không đâu xa, mà bắt nguồn từ chính sự chăm chút nhỏ nhất, như lựa chọn chiếc tủ lạnh toàn vẹn cho nhu cầu của gia đình. Sở hữu các công nghệ diệt khuẩn nổi bật đi kèm khay lạnh đa năng Cooling Plate, dòng tủ lạnh Panasonic 2 cánh - ngăn đá trên vừa tạo môi trường bảo quản thức ăn lý tưởng, vừa mang đến những phút giây tận hưởng ẩm thực bên gia đình.