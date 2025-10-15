Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng 10%

Tiếp tục phiên họp thứ 50, sáng 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội, cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới. Có 32/34 địa phương ước tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 13/34 địa phương từ 10% trở lên.

Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 USD, trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Với kế hoạch năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ, Chính phủ xác định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn quy định.

" Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tài chính đã dự kiến 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%... ", ông Nguyễn Đức Chi nói.

Đề nghị Chính phủ có giải pháp giảm giá vàng

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi ghi nhận nhiều chỉ tiêu vượt dự báo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có. Điều này tạo nền tảng quan trọng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa phát triển nhanh, bền vững thời gian tới.

Nhưng bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra lưu ý, ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Ông Phan Văn Mãi cũng nêu thực tế thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin, hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, tín dụng bất động sản tăng nhanh, đến cuối tháng 7 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đánh giá cao tinh thần làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong năm qua vì đã hành động quyết liệt, đưa ra quyết sách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm trong điều hành kinh tế linh hoạt, kịp thời.

Đề cập đến vấn đề giá vàng và giá bất động sản, bà Nga đánh giá việc quản lý chưa tốt. Thậm chí, giá vàng có thời điểm chênh gần 20 triệu/lượng so với giá vàng thế giới. Giá bất động sản cũng tăng nhanh khiến người nghèo rất khó tiếp cận mua nhà.

"Đề nghị Chính phủ có giải pháp giảm giá vàng và giá bất động sản ", bà Lê Thị Nga nói.