Chính thức các khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải chịu thuế

Ngày 3/10/2025, Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế - Bộ Tài chính) đã đưa ra hướng dẫn liên quan đến 8 nhóm khoản thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN theo quy định. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, đồng thời giúp người nộp thuế chủ động tuân thủ, hạn chế vi phạm phát sinh.

Theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 8 nhóm khoản thu nhập khi chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế theo quy định:

- Thứ nhất, thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Riêng cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

- Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật không tính vào thu nhập chịu thuế. Nếu người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở giai đoạn trước thì các khoản thanh toán sau sẽ không bị tính thuế trùng lặp.

- Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần và các khoản thu khác từ đầu tư vốn. Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ không thuộc diện chịu thuế.

- Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

- Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

- Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác theo quy định.

- Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền, bao gồm chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

- Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Không phải khoản tiền nào chuyển vào tài khoản cá nhân cũng bị thu thuế

Trước những thắc mắc của người dân về việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân có bị tính thuế hay không, cơ quan thuế khẳng định đây là sự hiểu nhầm, không phù hợp với quy định hiện hành. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, chỉ các khoản tiền có bản chất là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mới phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo ông Sơn, những khoản chuyển tiền giữa cá nhân với nhau như cho, tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn dân sự hay các giao dịch không liên quan đến hoạt động thương mại sẽ không được tính vào doanh thu để xác định thuế.

Đồng thời, pháp luật chỉ yêu cầu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng; nếu không lập hóa đơn sẽ bị xử lý truy thu, xử phạt và có thể bị xem là hành vi trốn thuế. Quy định này không áp dụng cho các cá nhân không kinh doanh hoặc những giao dịch dân sự thông thường.