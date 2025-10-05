Chính thức đặt nền móng công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2, ngay bên bờ Hồ Tây

Khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội: ‘Thánh đường nghệ thuật’ tầm cỡ quốc tế

Sáng 5/10, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn với xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới. Công trình được khởi công với mong muốn kiến tạo một tổ hợp công trình văn hóa tiêu biểu, kiến trúc hiện đại, mới mẻ, mang tầm quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên.

Ảnh: VGP/TL

Các đại biểu tham dự lễ khởi công dự án. Ảnh: VGP/TL

"Trên thế giới, mỗi Thành phố đều có một công trình văn hóa biểu tượng gắn liền với hình ảnh Quốc gia… chúng ta tin tưởng rằng, khi hoàn thành, Nhà hát Opera và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại Bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế. Thành phố Hà Nội cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành và hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn" – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng thì phát biểu: "Chúng ta rất kỳ vọng rằng đây sẽ là một minh chứng cho sự bắt đầu để chúng ta có nhiều hơn những Nhà hát Opera, nhiều hơn những công trình văn hóa hiện đại để thủ đô Hà Nội xứng tầm là một Thủ đô Văn hiến, một Thủ đô hiện đại - xanh - đẹp và xứng tầm thế giới".

Nhà hát Opera Hà Nội: Kiến trúc đỉnh cao và sáng tạo

Với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ có thiết kế ấn tượng và quy mô vượt trội. Khu vực nhà hát sẽ được xây dựng trên diện tích đất hơn 25.000 m2 với tổng sàn xây dựng là 42.000 m2.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, "cây đại thụ" của ngành kiến trúc thế giới Renzo Piano. Ông là người có những tác phẩm đã thay đổi diện mạo nhiều thành phố trên thế giới.

Nhà hát sẽ có một mái vòm lấy cảm hứng từ gợn sóng của Hồ Tây, được làm bằng kết cấu vỏ mỏng tự chịu lực, tạo ra hiệu ứng ánh sáng biến đổi theo thời gian, phản chiếu vẻ đẹp của Hồ Tây. Mái vòm này không chỉ là một phần của công trình mà còn là sản phẩm của những nghiên cứu chuyên sâu về sinh học cấu trúc, từ xương, vỏ ốc đến các gân lá của hoa súng nổi trên mặt nước.

Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, nhà hát Opera mới của Thủ đô còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí.

Với mỗi loại hình biểu diễn diễn khác nhau, các tấm acoustic sẽ được điều khiển đóng, mở, lên xuống theo các hướng và vị trí tương ứng. Từ đó, đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật.

Renzo Piano chia sẻ: Với Nhà hát Opera Hà Nội, tôi muốn góp phần tạo nên một công trình mang tính biểu tượng cho Việt Nam, xứng đáng nằm trong danh sách các nhà hát nổi tiếng thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles.

Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ là một không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật quốc tế tầm cỡ, mà còn là một điểm đến văn hóa, giải trí cho người dân Thủ đô. Ngoài khán phòng opera với 1.815 chỗ ngồi (gấp ba lần Nhà hát Lớn Hà Nội), nhà hát còn sở hữu một khán phòng đa năng với sức chứa từ 1.010 đến 2.000 chỗ, cùng nhiều không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng diễn tập, bảo tàng, và sàn vọng cảnh.

Bên cạnh công trình biểu diễn nghệ thuật, khu vực xung quanh Nhà hát sẽ được quy hoạch thành một công viên xanh, với các ao, hồ như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ sẽ được cải tạo và làm sạch, phục hồi và trồng thêm sen Tây Hồ, tạo nên một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.