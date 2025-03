Chính thức: Một TP lên đô thị loại 1, khởi động loạt dự án, sẵn sàng thành "tâm điểm thế giới" năm 2027

Chiều 14/3, TP Phú Quốc tổ chức lễ công bố Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 21/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu: "Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới của Phú Quốc, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế biển, đô thị du lịch sinh thái hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế".

Sau 4 năm kể từ ngày chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc đã có nhiều sự đổi thay đầy năng động để nắm cơ hội "phá kén", ngày càng phát triển và trở thành thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị bộ ngành trung ương, lãnh đạo Kiên Giang và lãnh đạo Phú Quốc tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phú Quốc cần chú trọng phát triển không gian ra biển, khai thác lợi thế biển đảo, đảm bảo tỉ lệ che phủ xanh rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn.

Phú Quốc phát triển hạ tầng, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giao thông thông minh, cấp thoát nước thông minh, xử lý môi trường theo hệ thống tuần hoàn. Đặc biệt phấn đấu đến năm 2030 Phú Quốc có trên 70% phương tiện giao thông thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo để phát triển thành phố.

Phú Quốc hiện đáp ứng nhiều tiêu chí như quy mô dân số lớn, phát triển đồng bộ về kinh tế, hạ tầng, văn hóa - xã hội địa phương.

Trong đó, năm 2004, Phú Quốc có tổng thu ngân sách nhà nước 38,59 tỷ đồng. Đến năm 2023, địa phương có tổng thu ngân sách hơn 7.812 tỷ đồng và thu hút 321 dự án đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 10.652ha, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 412.000 tỷ đồng.

Phú Quốc hiện có nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group... đầu tư mạnh mẽ du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp gắn với du lịch, thu hút gần 6 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến vui chơi và có tổng thu du lịch trên 21.000 tỷ đồng vào năm 2024.

Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027

Cũng vào chiều 14-3, tỉnh Kiên Giang đã khởi động các dự án chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2027 tại Phú Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, việc đăng cai tổ chức APEC 2027 là vinh dự to lớn đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt, có một không hai giúp Phú Quốc trở thành tâm điểm của thế giới, khẳng định vị thế của một trong những "thiên đường du lịch" đẹp nhất hành tinh, chứng minh năng lực tổ chức sự kiện trọng đại tầm cỡ thế giới.

Để phục vụ sự kiện này, nhiều hạng mục trọng điểm sẽ được triển khai với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược.

Hạ tầng giao thông không, thủy, bộ của thành phố đều đang được gấp rút đầu tư. Theo đó, Phú Quốc sẽ xây dựng cảng hàng không đạt cấp 4E, bao gồm đầy đủ các hạng mục nâng công suất nhà ga, ga hàng hóa, nhà ga VIP, vị trí đỗ tàu bay, nâng cấp đường cất hạ cánh...

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ mở rộng lên 1.073 ha, kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu lên 3,5 km, xây dựng mới đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km. Ngoài ra, cảng còn xây dựng mới nhà ga T2 (quốc tế) với công suất lên đến 20 triệu khách và nhà ga VIP, sân đỗ có sức chứa lên 70 chỗ, khu nhà chứa máy bay, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, kho hàng hóa.

Ngoài đường hàng không, cảng biển quốc tế An Thới sẽ được nâng cấp quy mô 100 ha, có thể đón tàu du lịch lớn nhất thế giới như Icon of the Seas, với khả năng chở từ 7.000 đến 10.000 khách.

Bên cạnh phục vụ APEC, loạt dự án này còn được kỳ vọng tạo tiền đề xây dựng Phú Quốc với hạ tầng cơ sở chất lượng, hiện đại, hội nhập, điểm đến đẳng cấp thế giới, trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng của khu vực.