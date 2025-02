Chính thức: “New York của Việt Nam” được nâng hạng đô thị

Theo Cổng thông tin thị xã Hoà Thành (Tây Ninh), mới đây, UBND thị xã Hoà Thành đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại 3.

Theo đó, đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đô thị của thị xã Hoà Thành nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Thị xã Hòa Thành là đô thị thuộc vùng trung tâm của tỉnh, tiếp giáp với thành phố Tây Ninh, kết nối với các khu vực trong và ngoài tỉnh thông qua tuyến quốc lộ 22B; có Tòa Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (còn gọi là Tòa Thánh Tây Ninh) - cơ quan Trung ương của tôn giáo Cao Đài và là điểm du lịch nổi tiếng trong hệ thống du lịch của tỉnh; có trung tâm thương mại Long Hoa là đầu mối phân phối hàng hóa của tỉnh.



Đây cũng là vùng đất trù phú có nhiều loại cây trồng, hệ thống kênh rạch, sông Vàm Cỏ Đông tạo nên những yếu tố cảnh quan hấp dẫn.

Đô thị Hoà Thành được hình thành từ những năm 1950, được tôn giáo Cao Đài Tây Ninh quy hoạch và thiết kế theo mô hình bát quái, các vị trí chức năng theo từng khu vực đô thị được định hướng khoa học đồng bộ, đồng đều, khá hoàn chỉnh, hạ tầng giao thông được quy hoạch theo dạng ô bàn cờ.

Quy hoạch dạng ô bàn cờ, hay dạng lưới, có thể tìm thấy ở Manhattan (New York, Mỹ) . Việc lưa chọn xây dựng thành phố này theo quy hoạch lưới là “cột mốc trong lịch sử quy hoạch thành phố và đặt ra một tiêu chuẩn để suy nghĩ táo bạo về tương lai của New York”, trang web của Bảo tàng Thành phố New York cho biết.

Vì cách quy hoạch, bố trí đô thị theo dạng bàn cờ độc đáo, ít gặp ở Việt Nam nhưng lại rất giống New York, Hoà Thành được ví như "New York của Việt Nam"

Thị xã Hòa Thành hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện có mật độ dân số cao nhất tỉnh Tây Ninh, hệ thống giao thông dày đặc, ngày càng được mở rộng phát triển không gian đô thị trên cơ sở hạ tầng của khu vực xây dựng từ giữa thế kỷ 20 đến nay.

Trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, thị xã Hòa Thành được tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị với tổng số hơn 400 dự án lớn nhỏ, ước tính tổng số vốn đầu tư hơn 746 tỷ đồng.

Hoà Thành được định hướng lên thành phố thuộc tỉnh

Quyết định số 112/QĐ-BXD ngày 10/2 của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh, là đô thị loại 3 với phạm vi gồm toàn bộ ranh giới thị xã Hoà Thành có diện tích tự nhiên khoảng 82,92 km2.

Trong đó, khu vực nội thị bao gồm 4 phường (Long Hoa, Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Hiệp Tân), khu vực ngoại thị gồm 4 xã (Trường Tây, Long Thành Nam, Trường Đông, Trường Hoà).

Thị xã Hoà Thành được công nhận đô thị loại 3 sẽ tạo điều kiện và động lực để tiếp tục xây dựng phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ, tập trung phát huy các thế mạnh về kinh tế, tạo động lực cho phát triển đô thị, thu hút các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương đầu tư xây dựng phát triển đô thị.

Để thị xã Hoà Thành trở thành thành phố trong tương lai, trở thành đô thị loại 2 thuộc tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đề nghị UBND Thị xã Hòa Thành tổ chức triển khai đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 đã được UBND tỉnh phê duyệt và tiếp tục thực hiện đề án xây dựng, phát triển đô thị thông minh.

Đây là bước khởi đầu để thực hiện quy hoạch, thiết kế các khu chức năng đô thị, khu đô thị mới theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Thị xã Hoà Thành tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển đô thị giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, mở rộng khu vực nội thị qua 2 xã (Trường Hòa, Long Thành Nam); đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị hướng đến tiêu chuẩn đô thị loại 2.

Thị xã Hòa Thành với 6 phường và 2 xã ngoại thị (Trường Đông, Trường Tây) nâng cấp lên thành phố thuộc tỉnh giai đoạn đến năm 2030; tiến tới là đô thị loại 2 đến năm 2035.

Trong đó, xác định tính chất của thị xã Hòa Thành là “Trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh; đô thị có vai trò kết nối các tuyến giao thông của tỉnh; đô thị thuộc vùng trung tâm của tỉnh và vùng thành phố Hồ Chí Minh.