Chính thức ra quân với 2.000 sales, một dự án bất động sản đang “tạo sóng” thị trường phía Tây TP.HCM

The Solia là khu đô thị sinh thái được quy hoạch bài bản, tọa lạc tại mặt tiền Vành đai 4, Bến Lức, Long An – một trong những vị trí chiến lược nằm trong tam giác vàng phát triển đô thị khu Tây TP.HCM, liền kề các đại đô thị trọng điểm như Waterpoint, Eco Retreat, Lahome … và kết nối trực tiếp tới TP.HCM qua các trục giao thông huyết mạch: cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Quốc lộ 1A và đường Vành đai 4, hứa hẹn The Solia sẽ trở thành điểm đến đầu tư sinh lời cao và an cư lý tưởng cho cư dân hiện đại.

Dự án ghi dấu ấn bởi hạ tầng hoàn chỉnh 100%, hệ thống tiện ích nội khu chất lượng cao, cùng pháp lý minh bạch và đã có sổ hồng từng nền cho toàn dự án – một lợi thế tuyệt đối trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Ông Phạm Minh Tùng, đại diện Solia Group chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ phát triển một khu đô thị, mà là kiến tạo một môi trường sống thực sự – nơi cư dân được tận hưởng tiện nghi, an toàn và giá trị bền vững. The Solia là lời khẳng định cho tầm nhìn phát triển dài hạn của Solia Group trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.”

Sau dự án The Solia, Tập đoàn Solia đang từng bước triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái bất động sản tại khu Tây TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Dự án The Solia chính thức được giới thiệu ra thị trường bất động sản khu Tây TP.HCM.

Hiện tại, Solia Group đang sở hữu và hợp tác phát triển quỹ đất hơn 150 ha, tập trung tại các vị trí kết nối trọng điểm như Long An, Bình Chánh, Tây Sài Gòn và các đô thị giáp ranh TP.HCM, phù hợp quy hoạch giãn dân, phát triển nhà ở và hạ tầng thương mại – dịch vụ.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án trong giai đoạn 2025–2028 lên đến hơn 15.000 tỷ đồng, với định hướng kiến tạo các khu đô thị chuẩn mực, chú trọng không gian sống xanh, tiện ích nội khu đồng bộ và giá trị cộng đồng bền vững.

Các dự án sẽ được triển khai theo mô hình “Solia Signature” – kế thừa phong cách thiết kế đặc trưng, quy hoạch tinh gọn và trải nghiệm sống hài hoà giữa thiên nhiên – tiện nghi – văn hóa đô thị.

“Sau The Solia, chúng tôi đang triển khai chiến lược phát triển dài hạn với quỹ đất hơn 150 ha tại các khu vực vệ tinh TP.HCM như Long An (nay là Tây Ninh mới), Bình Chánh và Tây Sài Gòn. Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn 2025–2028 vượt 15.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án đô thị mang dấu ấn Solia, nơi đề cao chất lượng sống, giá trị kết nối và phát triển cộng đồng bền vững", ông Phạm Minh Tùng cho hay.

Cùng với đó, đại diện Casa Holdings - Ông Huỳnh Minh Thắng nhấn mạnh: “Với mạng lưới phân phối chuyên nghiệp, quy mô và sự đồng lòng từ 40 đối tác chiến lược và đồng hành, chúng tôi tin rằng The Solia sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường, mang đến những giá trị thiết thực cho nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu ở thật.”