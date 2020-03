Chịu áp lực call margin, VnIndex mất 45 điểm, hàng loạt cổ phiếu giảm sàn

Đúng như dự đoán của giới đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Lực bán tháo sáng nay đến từ nhiều lý do khác nhau nhưng có 3 lý do chính được đông đảo giới đầu tư nhận định là: Do ảnh hưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu dẫn đến khối ngoại bán mạnh, do tâm lý sợ hãi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và do áp lực bán bởi call margin.

Phiên giao dịch sáng nay là phiên T+3 của phiên -54 điểm ngày thứ hai đen tối. Kể từ đầu tuần đến nay, VnIndex đã mất hơn 70 điểm và điều đó có nghĩa là, rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề nếu bắt đáy phiên thứ hai đen tối. Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính, thua lỗ lại càng nhiều hơn. Và, cùng với thua lỗ là áp lực bán call margin. Nhiều nhà đầu tư không đủ sức xoay sở tiền mặt để "cứu" tài khoản thì sẽ bị các công ty chứng khoán force sell tức sẽ phải bán bằng mọi giá.

Lực bán từ áp lực giải chấp cổ phiếu khiến hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sâu, giảm sàn phiên sáng nay. GAS đã mất gần nửa giá kể từ trước tết, việc giảm sàn sáng nay khiến GAS chỉ còn 59.400 đồng. PVD dù có giá trị sổ sách lên đến 3x nhưng nhiều phiên giảm liên tục do đủ các áp lực từ thị trường, nỗi lo dịch bệnh, khối ngoại bán ròng đến giá dầu giảm đã về ngưỡng 9.350 đồng/cổ phiếu. Lực cầu bắt đáy xuất hiện lớn ở PVD trong 2 phiên gần đây nhưng càng bắt đáy, nhà đầu tư càng lỗ vì có vẻ như, đáy là thứ chưa thể nhìn thấy ở một cổ phiếu mà áp lực bán còn mạnh như PVD.

"Ông vua" bảo hiểm nhân thọ BVH cũng chỉ còn mức giá 42.450 đồng sau phiên giảm sàn sáng nay. So với trước tết, BVH chỉ còn hơn nửa phần giá trị.