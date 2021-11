Cho đi điều bạn muốn - Triết lý sống của những người thành công

Mắc kẹt trong những tư duy và phương pháp không hiệu quả

Triết lý "Give what you want - Cho đi điều bạn muốn" trong những năm gần đây đã được biết đến như một công cụ của những người thành công. Khi bạn mong muốn một điều gì đó, hãy giúp đỡ người khác đạt được điều đó. Ứng dụng dựa trên quy tắc vận hành của Luật Nhân Quả, triết lý "Cho đi điều bạn muốn" của chương trình Năng Đoạn Kim Cương - DCI Việt Nam đã được lan tỏa và mang đến sự thành công cho rất nhiều người.

"Cho đi điều bạn muốn" - Công thức của những người thành công

Chị Đoàn Thị Thắm - CEO Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sunshines chia sẻ trước khi đến với DCI thì chị gặp phải rất nhiều vấn đề. Việc kinh doanh và đầu tư luôn luôn thua lỗ, quan hệ tình cảm, gia đình cũng thường xảy ra lục đục, tranh cãi. Sau khi tham dự chương trình DCI và bắt đầu thực hành bằng việc kể Câu chuyện Cây bút – bài học đã giúp cho chị thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình. Cho chị nền tảng để bắt đầu lại việc kinh doanh, kết nối, giúp đỡ những doanh nghiệp khác, quan tâm chăm sóc, mang đến những quyền lợi tốt nhất cho nhân viên nội bộ của doanh nghiệp mình. Tính đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp của chị đã tăng doanh thu gấp nhiều lần so với quá khứ, văn hóa doanh nghiệp cũng được hình thành với sự yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Chị Thắm chia sẻ: "Chỉ cần người lãnh đạo biết cách cho đi, lập tức doanh nghiệp sẽ phát triển một cách bền vững"

Chị Đoàn Thị Thắm - CEO Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sunshines đã ứng dụng triết lý & xây dựng văn hóa doanh nghiệp vô cùng đoàn kết.

Chị Thái Phương Anh - Giám đốc công ty TNHH TM DV Phương Anh MGB bắt đầu công việc kinh doanh Online của mình với lượng đơn hàng và doanh thu rất tốt nhưng sau một thời gian buôn bán thì vẫn không thể tiết kiệm, dòng tiền vào vẫn thấp hơn chi tiêu. Chị chia sẻ đã từng tham dự rất nhiều khóa học nâng cao chuyên môn, phát triển bản thân giá trị lên đến nửa tỷ đồng nhưng vẫn không thực sự mang lại điều mà chị mong muốn.

Biết đến DCI thông qua một người bạn trong nhóm sinh hoạt Doanh Nhân, chị đã ngay lập tức tham dự và có bước ngoặt lớn. Bắt đầu thực hành 4 bước gieo hạt, công việc kinh doanh và cuộc sống của chị đã có những biến chuyển rõ rệt. Tính đến nay, thu nhập của chị đã tăng gấp 3 lần và chị đã mua được 2 căn nhà sau khi thực hành triết lý "Cho đi điều bạn muốn". Chị Phương Anh chia sẻ: "Thành công phải đến từ những quá to lớn, thành công đến ngay từ lúc chúng ta biết cho đi".

Chị Thái Phương Anh (bên phải) - Giám đốc công ty TNHH TM DV Phương Anh MGB - đạt được các mục tiêu tài chính & phát triển doanh nghiệp khi thực hành triết lý "Cho đi điều bạn muốn".

Chị Nguyễn Thị Cẩm Lai - Giám đốc công ty Tranh đá quý Châu Ngọc, đồng thời là kế toán trưởng của công ty Giải trí Huỳnh Vy - sau một khoảng thời gian thực hành DCI cũng đã gặt hái được những thành tựu cho bản thân và doanh nghiệp của mình. Là những người phụ nữ của gia đình, nên chị không thể tránh khỏi việc bị "quá tải" khi vừa làm việc công ty vừa chăm lo cho con cái. Nhưng khi chị bắt đầu chia sẻ và giúp đỡ cho những người xung quanh, bản thân chị cũng đã bắt đầu quản lý được thời gian của mình đồng thời có nhiều thời gian hơn để cân bằng giữa công việc và gia đình. Công ty tranh đá quý của Chị đã có những sự thay đổi rõ rệt về mọi mặt từ doanh thu cho đến nhân sự công ty. "Khi đã hiểu được nguyên nhân gốc rễ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết & cuộc sống sẽ trở nên viên mãn" - Chị Cẩm Lai chia sẻ quan điểm của mình.

Chị Cẩm Lai - Giám đốc công ty Tranh đá quý Châu Ngọc - đã ứng dụng triết lý "Cho đi điều bạn muốn" vào chính cuộc sống và công việc của mình.

Chiếc chìa khóa giúp bạn giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc sống

Người hiểu được triết lý và nắm vững các quy tắc vận hành sẽ đạt thành công nhanh hơn, tốt hơn so với những người sống theo cảm tính.

Năng Đoạn Kim Cương - DCI Việt Nam thu hút hàng ngàn người mỗi chương trình.

Lúc này đây, Năng Đoạn Kim Cương chính là giải pháp giúp bạn dễ dàng đạt được các mục tiêu cuộc đời của mình thông qua những tri thức cổ xưa. Được biết đây là chương trình thực tiễn truyền tải đến người học những kỹ thuật thiền định và giúp ta "thâm nhập" vào sâu bên trong bản thân, khám phá tiềm năng, niềm đam mê đích thực trong cuộc sống, giá trị tinh túy từ bản ngã, từ đó vạch ra hướng đi nhanh chóng đạt được các mục tiêu định sẵn.

DCI Việt Nam - Lan tỏa sự tích cực

Năng Đoạn Kim Cương - DCI Việt Nam luôn mong muốn lan tỏa thông điệp sống tử tế, sống thiện lành thông qua triết lý "Cho đi điều bạn muốn". Đây cũng chính là triết lý giáo dục chính mà DCI Việt Nam luôn theo đuổi trong hơn 6 năm qua. Vì mọi sự đều được vận hành theo quy luật nhân - quả, vậy nên nếu bạn lan toả những điều tích cực đến cho mọi người, thì bạn sẽ nhận lại được những điều tích cực cho mình.

