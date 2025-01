Chợ 'hét giá' hơn nửa triệu/nải chuối, nhiều người đổ vào siêu thị tìm mua

Chợ dân sinh giá trên trời, siêu thị bình ổn

Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán thị trường hoa quả bày mâm ngũ quả ngày Tết đang tăng giá từng ngày. Giá một số loại trái cây chính, không thể thiếu trong mâm ngũ quả như chuối xanh , bưởi, đu đủ xanh, dưa hấu, phật thủ... đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường; có loại quả giá còn tăng gấp bốn.

Trong số các loại năm nay, chuối xanh là mặt hàng tăng giá nhiều nhất. Ngày thường một nải chuối xanh chẵn quả (14-16-18 quả) dao động 20.000-30.000 đồng thì nay được các tiểu thương "hét" giá 200.000 - 250.000 đồng.

Chuối xanh tăng giá chóng mặt tại chợ dân sinh.

Trong khi đó những nải chuối xanh lẻ quả (15-17-19-25 quả) với quan niệm thắp hương các loại quả có số lượng lẻ sẽ mang đến may mắn cho cả năm. Vì thế, giá mặt hàng này cũng bị đẩy lên cao những ngày gần Tết.

Tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy), Mễ Trì (Nam Từ Liêm)... những nải chuối xanh quả lẻ 19-21 quả có quả đều, to được người bán nói giá 300.000 - 400.000 đồng. Cá biệt nải chuối 29 quả có râu dài đẹp mắt, quả thuôn dài và mập đều được người bán rao gần 600.000 đồng. Mức giá này so với ngày thường tăng 8-15 lần, khiến nhiều người mua chóng mặt.

Nải chuối 29 quả giá 600.000 đồng.

Không riêng chuối xanh, hầu hết trái cây khác bày biện mâm ngũ quả như dưa hấu, na, phật thủ, bưởi, xoài... cũng đang nhích giá từng giờ.

Chị Thu Hoài (Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Giá hoa quả tăng từng ngày, đặc biệt là chuối xanh. Một mâm ngũ quả tôi mua ngày hôm nay lên tới 1,5 triệu đồng.

Trong khi giá chuối xanh ngoài các chợ dân sinh ở Hà Nội tăng cao từ nửa triệu đồng cho đến gần một triệu đồng/nải thì tại siêu thị, giá chuối xanh giá rẻ bằng 1/3.

Chuối xanh trong siêu thị có giá khoảng 200.000 đồng/nải.

Siêu thị Aeon mall Hà Đông, giá chuối xanh được niêm yết 45.000 đồng/kg. Mỗi nải chuối nặng từ 3-4kg. Như vậy, một nải chuối xanh trong siêu thị có giá chỉ khoảng gần 200.000 đồng. Các loại hoa quả khác như dưa hấu, bưởi, táo… cũng được siêu thị bán với giá thấp hơn ngoài chợ.

Anh Minh Long (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Năm này tôi vào siêu thị sắm Tết vì giá rẻ hơn và không phải mặc cả. Sáng nay tôi đi chợ giật mình vì giá hoa quả như trên trời".

Siêu thị mở xuyên Tết

Những ngày cận Tết, khách hàng đổ xô vào siêu thị sắm Tết. Do lượng khách tăng cao, người dân mất từ 30-45 phút mới thanh toán được tiền hàng.

Đại diện Aeon Việt Nam cho biết, nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt đối với tất cả các nhóm sản phẩm thiết yếu mùa Tết.

Những ngày cận Tết, người dân đổ xô đi siêu thị và chờ đợi nửa tiếng mới tới lượt thanh toán.

Để phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm của khách hàng, từ ngày 24/1(tức ngày 25 tháng Chạp) đến 27/1 (tức ngày 28 tháng Chạp), các Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và siêu thị Aeon mở cửa sớm từ 7h sáng, đóng cửa lúc 23h tại khu vực phía Bắc và Huế, lúc 22h30 tại hầu hết các trung tâm phía Nam.

Riêng ngày 28/1 (tức ngày 29 tháng Chạp), giờ hoạt động kéo dài từ 7h sáng đến 20h (phía Bắc và Huế) hoặc 19h (phía Nam). Ngày mùng 1 Tết, các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON mở cửa từ 11h đến 22h. Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị Aeon trở lại hoạt động bình thường từ 8h đến 22h.

Đại diện hệ thống siêu thị Go!, Big C , Tops Market của Tập đoàn Central Retail cho biết, các siêu thị thuộc hệ thống trên địa bàn cả nước sẽ hoạt động xuyên Tết và chỉ nghỉ duy nhất mùng 1 âm lịch.

Lượng khách tăng 20-30% so với ngày thường

Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, đến ngày 26 Tết Âm lịch (25/1) lượng khách mua sắm Tết tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã bắt đầu tăng 20-30% so với bình thường. Người tiêu dùng tập trung mua sắm đối với các mặt hàng như: Bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát, các loại thực phẩm đồ khô…Tuy nhiên, nhu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh, hoa quả chưa cao, thường tập trung vào những ngày sát Tết.

Về giá cả , Vụ Thị trường trong nước cho biết, nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giảm giá lên đến 30-50% do nhiều đơn vị đã đăng ký tham gia Chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương với cam kết bảo đảm giữ ổn định giá bán trong thời gian 1 tháng trước và sau Tết. Các hệ thống cũng đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu mua sắm hiện đại của người dân.

Giá hoa Tết năm nay có xu hướng giảm.

Tại các chợ truyền thống, nhu cầu mua sắm các loại thực phẩm tươi sống tăng hơn so với ngày thường. Giá các mặt hàng thực phẩm tại chợ có tăng nhẹ theo quy luật thông thường.

Tới thời điểm hiện nay, giá hầu hết các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết không tăng đột biến. Đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống giá có xu hướng tăng nhẹ, như giá thịt lợn, giá thịt bò, gà tăng khoảng 5% so với ngày thường. Trong khi đó, giá rượu, bia, bánh mứt kẹo tương đối ổn định so với ngày thường và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do chi phí tăng.

Riêng với hoa đào, cây quất cảnh bày Tết, giá tăng so với năm trước do nguồn cung tại một số vùng trồng ở miền Bắc bị hạn chế sau ảnh hưởng của bão số 3.