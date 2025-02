“Chợ nhà giàu” phố cổ Hà Nội tất bật trước ngày Rằm tháng Giêng

Nhiều người cho rằng, để “kích hoạt” tài lộc và mang lại may mắn cho gia chủ thì việc chuẩn bị mâm cỗ cúng thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, ông bà trong ngày Rằm tháng Giêng là rất quan trọng, tất cả đều hướng về nguồn cội để mong cầu một năm bình an, mạnh khỏe, no đủ và may mắn.