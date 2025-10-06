Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quang Huy

Chiều 6-10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Quang Huy thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 22-9-2025 của ông Lê Quang Huy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1854/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 6-10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, chiều 29-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV, được nghỉ công tác từ ngày 1-10-2025 theo nguyện vọng cá nhân.