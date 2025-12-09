Cho thuê nhà mặt tiền, phòng trọ có cần đăng ký hộ kinh doanh không, kê khai thuế thế nào?

Tại Hội thảo trực tuyến "Giải đáp về thuế đối với hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai" do LuatVietnam.vn tổ chức, diễn ra vào ngày 6/12/2025 vừa qua, một khán giả nữ đã đặt câu hỏi cho diễn giả như sau:

"Tôi có nhà mặt tiền và 1 dãy phòng trọ cho thuê. Người thuê lại cho người khác thuê lại (tôi không trực tiếp cho thuê trọ). Vây tôi có phải đăng ký hộ kinh doanh không? Hay chỉ kê khai thuế cho thuê tài sản theo mẫu 01/ TT40?"

Trả lời vấn đề này, Thạc sĩ Lê Thị Thủy - Nguyên Phó vụ trưởng của vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của cục thuế - cho biết: Hoạt động cho thuê nhà mặt tiền và dãy phòng trọ thường được xếp vào hoạt động cho thuê tài sản. Vì hoạt động này được coi là không thường xuyên, nên không thuộc đối tượng phải đăng ký Hộ kinh doanh. Do đó, chị chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thuế cho thuê tài sản.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản, phương pháp tính thuế có sự khác biệt so với các hoạt động kinh doanh thông thường. Cụ thể:

Về phương pháp tính thuế, trường hợp này sẽ áp dụng tính thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, chứ không áp dụng phương pháp tính lãi (doanh thu trừ chi phí), dù doanh thu có lớn (trên 03 tỷ đồng). Các loại thuế phải kê khai bao gồm: Thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Về mã số thuế, chị không cần mở mã số thuế Hộ kinh doanh. Nếu tài sản đứng tên chị, chị sẽ sử dụng mã số thuế cá nhân của mình để kê khai thuế cho thuê tài sản. Nếu đã có mã số thuế cá nhân rồi thì cứ thế mà nộp.

Thạc sĩ Lê Thị Thủy cho biết thêm, để phân biệt trường hợp nào cần đăng ký hộ kinh doanh, trường hợp nào không, cần dựa trên bản chất của hoạt động.

Đối với các hoạt động không thường xuyên, không phải kinh doanh dịch vụ, chỉ đơn thuần là cho thuê tài sản mình có (nhà, đất, xe...) thì không cần đăng ký.

Còn hoạt động thường xuyên, có tổ chức, cung cấp dịch vụ thì phải đăng ký Hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 168 (trừ một số trường hợp không thường xuyên). Ví dụ, mở quán ăn, mở tiệm spa, kinh doanh dịch vụ lưu trú (tức là mở một cơ sở chuyên nghiệp để kinh doanh lưu trú, không phải đơn thuần cho thuê trọ).