Chở trẻ trên 6 tuổi ngồi phía trước xe máy có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Sau 1 tháng triển khai tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và số trường hợp vi phạm giao thông cũng giảm rõ rệt so với thời gian liền kề.

Tuy nhiên, một số quy định tại Nghị định 168 nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó, có quy định về việc xử phạt hành vi chở trẻ em ngồi phía trước.

Cụ thể, tại điểm h khoản 9 Điều 7 Nghị định 168 quy định hành vi “ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường hợp chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước” sẽ bị xử phạt từ 8 - 10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Mức xử phạt trên áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 7, cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Ngoài ra, theo điểm b khoản 10 Điều 7, nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d khoản 13 Điều 7, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Do đó, theo quy định trên, người lái xe chỉ được phép chở trẻ em dưới 6 tuổi ngồi phía trước xe máy .

Cũng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tại điểm g khoản 2 Điều 7 quy định hành vi “chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật” sẽ bị phạt tiền từ 400 - 600 nghìn đồng. Mức phạt trên áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.

Cũng liên quan đến việc chở trẻ em trên xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, tại Điều 33 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: “Người lái xe, người được chở, hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy”.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 33 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật.