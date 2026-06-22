Chọn kênh đầu tư nào trong nửa cuối năm 2026?

Vậy nhà đầu tư nên chọn kênh nào để dòng tiền sinh sôi trong 2 quý cuối của năm 2026?

Ưu tiên gửi tiết kiệm

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), thị trường đang bước vào giai đoạn mới, nơi dòng vốn có xu hướng ưu tiên các lĩnh vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế thay vì những hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, tiền gửi tiết kiệm đang dần lấy lại sức hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất trở về vùng tương đối hợp lý hơn so với giai đoạn trước. Đây vẫn là kênh phù hợp đối với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, khả năng dự phòng thanh khoản và ổn định dòng tiền.

Dù khó có thể tạo ra sự gia tăng tài sản vượt trội trong dài hạn nhưng tiền gửi tiết kiệm vẫn đóng vai trò là "lớp đệm" quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân.

Đặc biệt, với nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây không phải là trạng thái “đứng ngoài cuộc chơi” mà là bước chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đón các cơ hội mới khi thị trường xuất hiện những điểm mua hấp dẫn.

Chọn kênh đầu tư nào nửa cuối năm 2026? (Ảnh minh hoạ).

Ông Huy cho biết, gửi tiết kiệm được nhìn nhận lại với vị thế khác trước. Nếu trong giai đoạn lãi suất thấp kéo dài, gửi tiết kiệm là kênh thụ động thì nay, khi mặt bằng lãi suất cải thiện - đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài - nó trở thành lựa chọn mang tính ổn định và có giá trị chiến lược.

" Đối với người dân, gửi tiết kiệm giúp dòng tiền nhàn rỗi được bảo toàn, tạo thu nhập tương đối ổn định và dễ dự báo. Đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có dòng tiền tạm thời chưa sử dụng, đây là công cụ quản trị tài chính thận trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả vốn mà không làm gia tăng rủi ro ", ông Huy nói.

Theo chuyên gia, hiện mức lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang phổ biến 7 - 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nên đây là kênh đầu tư tốt vào thời điểm hiện tại.

Vàng nhiều rủi ro

Đầu năm 2026 chứng kiến sự biến động lớn của giá vàng khi đạt kỷ lục 192 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày liên tục giảm. Hiện giá vàng chỉ dao động quanh ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Vàng liên tục biến động nên nhiều rủi ro. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, sự biến động liên tục của giá vàng kéo theo nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, nhận định, diễn biến thị trường thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là các rủi ro địa chính trị.

Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược "lướt sóng" tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ông cũng lưu ý giá vàng vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh. Chỉ một đợt điều chỉnh sâu cũng có thể gây tâm lý hoang mang, dẫn đến bán tháo hoặc cắt lỗ ở những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, phương pháp và kỷ luật đầu tư.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn và các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi, khả năng dự báo chính xác diễn biến thị trường trong tương lai là không dễ dàng.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định, sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài 3-4 năm qua, dư địa tăng giá của vàng đã thu hẹp đáng kể. Vàng vẫn là một tài sản phòng thủ quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không còn phù hợp với chiến lược dồn toàn bộ vốn như trước.

Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng vàng quá lớn nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục theo hướng cân bằng hơn, trong khi những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn chỉ nên giải ngân từng phần, tránh tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

“ Trong bối cảnh hiện nay, việc phân bổ tài sản hợp lý giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán và các kênh đầu tư khác sẽ giúp giảm rủi ro tốt hơn là tập trung toàn bộ nguồn lực vào vàng ”, ông Khánh nhận định.

Bất động sản phân hoá sâu sắc

Bất động sản ưu tiên những sản phẩm ở thực. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Đối với bất động sản, thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa sâu sắc sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Dù cơ hội đầu cơ ngắn hạn không còn nhiều, những phân khúc phục vụ nhu cầu thực vẫn được đánh giá có triển vọng dài hạn. Đó là bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dự án gắn với quá trình đô thị hóa bền vững.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, bức tranh thị trường bất động sản đang có sự phân hóa ngày càng rõ nét. Phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục đối mặt với những thách thức nhất định về thanh khoản, chi phí vốn và khả năng tiếp cận tín dụng.

Tuy nhiên, trong dài hạn, nhu cầu nhà ở thực vẫn còn rất lớn, đặc biệt là phân khúc nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở dành cho chuyên gia và người lao động chất lượng cao.

Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp được kỳ vọng tiếp tục hưởng lợi từ quá trình phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng và mở rộng chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy cơ hội của bất động sản đang chuyển từ câu chuyện đầu cơ sang những phân khúc gắn chặt hơn với nhu cầu thực và nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong kỷ nguyên “nhà là để ở”, những sản phẩm có vị trí kết nối tốt, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh và gắn với các cực tăng trưởng mới sẽ là nhóm tài sản có sức cạnh tranh bền vững nhất.

Chứng khoán: Phải "chọn mặt gửi vàng"

Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có nhiều câu chuyện được kỳ vọng như nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, đầu tư công, mặt bằng lãi suất và dòng tiền nội.

Tuy nhiên, động lực đủ mạnh để giúp thị trường lấy lại xu hướng tích cực sẽ không đến từ một yếu tố riêng lẻ.

Nhà đầu tư chứng khoán nên tìm doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh.

Thay vào đó, thị trường cần sự cộng hưởng giữa tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cải thiện thanh khoản và kỳ vọng nâng hạng.

Theo ông Khoa, bối cảnh hiện tại không còn phù hợp với chiến lược mua dàn trải theo chỉ số. Khi dòng tiền còn chọn lọc và thanh khoản suy yếu, cơ hội sẽ phân hóa rõ hơn giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu.

Những doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, sở hữu câu chuyện riêng và có triển vọng hưởng lợi từ các động lực trung hạn của nền kinh tế sẽ được chú ý nhiều hơn. Ngược lại, các cổ phiếu thiếu nền tảng cơ bản hoặc chỉ tăng theo kỳ vọng ngắn hạn có thể gặp khó trong việc thu hút dòng tiền trở lại.

Do đó, trong nửa cuối năm, nhà đầu tư cần quan sát kỹ hơn sự cải thiện của thanh khoản, kết quả kinh doanh quý II và mức độ quay lại của dòng tiền nội.