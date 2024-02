Chọn mặt gửi vàng khi vay mua nhà trả góp

3 yếu tố sống còn để tránh rủi ro khi mua nhà trả góp

Mua trả góp là một trong những sự lựa chọn tối ưu nhất mà đa số người trẻ, hộ gia đình có tích lũy tài chính vừa phải sử dụng để sở hữu nhà, thay vì phải đợi đến lúc tích lũy đủ, có khi lên đến 20 - 30 năm. Đây cũng được xem là "cửa sáng" cho người mua trong bối cảnh giá nhà liên tục lập đỉnh mới do nguồn cung khan hiếm và chi phí đầu vào tăng cao.

Theo nhiều chuyên gia, có 3 yếu tố sống còn mà khách hàng cần cân nhắc trước khi quyết định mua nhà trả góp. Trước tiên, cần xác định chính xác phương án tài chính cá nhân, bao gồm tài sản sẵn có, các nguồn thu nhập và chi phí trả góp hàng tháng. Người mua sẽ ở ngưỡng an toàn khi có sẵn tối thiểu 30% giá trị căn nhà.

Tiếp đến, người mua cần đánh giá đầy đủ các rủi ro tài chính có thể gặp phải, đặc biệt là nguy cơ từ việc lãi suất thả nổi. Kinh nghiệm cho thấy, lãi suất thả nổi tăng cao có thể sẽ khiến các kế hoạch tài chính ban đầu của khách hàng bị phá vỡ. Ngược lại, rủi ro với người mua sẽ được giảm thiểu tối đa khi được hưởng mức lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Khi đó người mua sẽ biết chắc số tiền phải trả mỗi tháng cho khoản vay để không bao giờ rơi vào cảnh bị động.

Thứ 3 là uy tín của chủ đầu tư. Đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn và uy tín, người mua sẽ tránh được rủi ro về tiến độ cũng như pháp lý sản phẩm. Không những thế, chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới có khả năng hỗ trợ lâu dài, giữ vững cam kết và không khiến khách hàng rơi vào cảnh "giữa đường đứt gánh".

Những yếu tố này chính là lý do chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" của Vinhomes vừa ra mắt đã được thị trường đón nhận tích cực.

Chính sách trả góp an toàn, hấp dẫn từ chủ đầu tư tiềm lực, uy tín hàng đầu

Chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Theo đó, chỉ với số vốn ban đầu 30% người mua đã được nhận nhà ở ngay tại những dự án, phân khu đắt khách bậc nhất hiện nay của Vinhomes. 70% còn lại, khách hàng được vay ngân hàng với thời gian trả góp linh hoạt, lên đến 15 năm.

Chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" được đánh giá là phương án hoàn hảo để nhiều người có thể sở hữu nhà với chi phí ban đầu tối ưu, đồng thời tránh được các rủi ro tài chính về lâu dài

Đặc biệt, trong 2 năm đầu, khách hàng được Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định chỉ 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng. Sau 2 năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi nhiều nhất cho khách hàng, tối đa chỉ 8% với sản phẩm thấp tầng và 9,5% với sản phẩm cao tầng. Đồng nghĩa, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng tăng cao, người mua vẫn chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng. Ngược lại, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng.

Theo các chuyên gia, chính sách của Vinhomes là lời giải hoàn hảo để nhiều người có thể sở hữu nhà khi vừa giảm được áp lực chi phí ban đầu vừa tránh được các rủi ro tài chính về lâu dài.

Cụ thể, khoản trả trước 30% được xem là trong tầm với của phần đông khách hàng hiện nay. Theo tính toán, với căn hộ 1 phòng ngủ, phù hợp với người mới đi làm hoặc gia đình trẻ nhu cầu không quá lớn, khoản trả trước 30% chỉ từ gần 800 triệu đồng (căn hộ The Zenpark) hoặc gần 900 triệu đồng (căn hộ The Beverly). Những gia đình muốn nâng tầm chuẩn sống cũng không gặp khó khăn với khoản vốn tự có chỉ từ gần 1,8 tỷ đồng để sở hữu nhà thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2. Nhờ sự đa dạng về sản phẩm, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng nên các dự án của Vinhomes dễ dàng "lọt mắt xanh" của khách hàng.

Bên cạnh đó, với bề dày kinh nghiệm từ hàng trăm nghìn sản phẩm nhà ở đã bán, Vinhomes cũng trở thành chủ đầu tư hàng đầu mà người mua "chọn mặt gửi vàng" bởi luôn đưa ra phương án thanh toán rõ ràng, minh bạch và linh hoạt. Nếu mua căn 1 phòng ngủ, nhờ không phải trả phần gốc trong 2 năm đầu và được hưởng mức lãi suất chỉ 7%, mỗi tháng khách hàng chỉ phải thanh toán chưa đến 10 triệu đồng, bằng với chi phí thuê căn hộ có tiện ích tương đương. Về lâu dài, khách hàng còn hoàn toàn chủ động về phương án tài chính khi biết chính xác số tiền cần thanh toán mỗi tháng, bao gồm cả lãi và gốc.

Đặc biệt, chính sách của Vinhomes còn giúp khách hàng tránh được "cú sốc" mang tên lãi suất thả nổi nhờ được đảm bảo trần tối đa. Suốt thời gian vay kể từ năm thứ 3, nếu lãi suất thả nổi lên đến 11 - 12%/năm thậm chí cao hơn thì mức lãi suất khách hàng thực hưởng cũng không thay đổi. Phương án tài chính nhờ đó được đảm bảo. Trong trường hợp này, số tiền Vinhomes bỏ ra để bù chênh lệch lãi suất cho khách hàng là rất lớn và chỉ có chủ đầu tư tiềm lực mạnh như Vinhomes mới thực hiện được.

Ngoài ra, một lợi thế quan trọng khác của các dự án Vinhomes là pháp lý đầy đủ, nhận nhà ở ngay hoặc thời gian bàn giao sớm, tiện ích sống đẳng cấp, môi trường sống văn minh… Uy tín đã được khẳng định của Vinhomes trên thương trường là bảo chứng giúp khách hàng tránh được mọi rủi ro, như dự án chậm tiến độ dẫn đến vừa phải trả góp vừa phải thuê nhà…

Những lợi thế riêng có của thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam cùng những ưu điểm vượt trội của chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" là những lý do Vinhomes được đông đảo khách hàng "chọn mặt gửi vàng" khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Đây được xem là cơ hội có 1-0-2 để nhóm khách hàng có lượng tích lũy tài chính vừa phải, kể cả nhiều người trẻ mới đi làm vài năm, sở hữu nhà trước khi mặt bằng giá thiết lập kỷ lục mới.