Chống nồm ẩm, nên mua tủ sấy hay máy sấy quần áo?

Nhược điểm

- Thời gian sấy lâu: Tủ sấy thường cần nhiều thời gian hơn để làm khô quần áo so với máy sấy. - Hiệu quả sấy không đồng đều: Khả năng sấy không mạnh mẽ bằng máy sấy, đôi khi có thể khiến quần áo vẫn còn ẩm ở một số chỗ. - Độ bền: Tủ sấy thường có độ bền thấp hơn so với máy sấy do cấu trúc đơn giản và ít linh kiện.