Chốt bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Sáng 24/4, với đại đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

Đáng chú ý Quốc hội đã quyết nghị cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Ngoài ra, Luật cũng quy định, thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Trước khi dự thảo Luật được thông qua, báo cáo tiếp thu giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong báo cáo thẩm tra có ý kiến tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu (tăng hoặc giảm) so với mức quy định của Luật hiện hành, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách trong trường hợp được Quốc hội xem xét, thông qua. Các nội dung đánh giá tác động cũng chưa tính toán, định lượng được tác động của chính sách đối với nguồn thu ngân sách nhà nước.

Làm rõ vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ cũng đã đánh giá một cách tổng quát tác động đến thu ngân sách, tác động đến tăng trưởng kinh tế và tác động đến người dân và doanh nghiệp khi ban hành Luật.

Ngoài ra, tại Báo cáo tiếp thu, giải trình Chính phủ cũng đã báo cáo dự kiến nâng mức này lên 1 tỷ đồng và được quy định tại văn bản quy định chi tiết luật.

Theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng là khoảng 2.556.042 hộ, cá nhân. Với đề xuất này thì dự kiến số giảm thu NSNN là 16.650 tỷ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu/năm.

Đồng thời để đảm bảo đồng bộ với việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thì cần bổ sung quy định miễn thuế TNDN đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng.

Với dự kiến miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng/năm thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn là khoảng 2.164 tỷ đồng và số lượng doanh nghiệp được miễn khoảng 235.800 doanh nghiệp.

Kéo dài thời gian ưu đãi thuế đến hết 2030

Luật mới được thông qua cũng sẽ kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin. Làm rõ vấn đề này, báo cáo giải trình cho biết, việc Quốc hội thông qua ngay quy định cho phép tiếp tục áp dụng chính sách này với thời gian dài hơn (đến hết năm 2030 thay vì đến hết tháng 2 năm 2027) là hết sức ý nghĩa.

Điều này thể hiện sự nhất quán trong chính sách, giúp người dân yên tâm chủ động trong kế hoạch tiêu dùng, chuyển đổi phương tiện và cũng giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn đối với dây chuyền sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, đầu tư hạ tầng trạm sạc và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.