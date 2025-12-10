"Chốt" ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh là 500 triệu đồng

Ngày 10-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, với 438/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được thông qua, mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là từ 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này được trừ trước khi nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Luật cũng đã bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí).



Việc này đảm bảo thu thuế theo đúng bản chất của thuế thu nhập và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm.

Theo đó, tất cả hộ, cá nhân kinh doanh đều nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập nhiều nộp thuế nhiều, thu nhập ít nộp ít, nếu không có thu nhập không phải nộp thuế.

Theo Chính phủ, khi áp dụng mức doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% trên tổng số hộ kinh doanh. Cơ quan thuế ước tính, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng) là khoảng 11.800 tỉ đồng.



Trước đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đánh giá việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm sẽ loại trừ ra khỏi phạm vi chịu thuế một bộ phận các hộ kinh doanh có doanh thu thấp nhất, đồng thời cũng giảm bớt gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế.

Mặt khác, trong điều kiện cơ quan soạn thảo chưa thể điều chỉnh giảm các mức thuế suất tính theo tỉ lệ % trên doanh thu, việc cho phép khấu trừ mức ngưỡng 500 triệu đồng vào doanh thu chịu thuế (của các hộ có thu nhập vượt quá ngưỡng) sẽ bù đắp được một phần cho các hộ khi tính toán nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng trong quá trình chuyển sang nộp thuế theo kê khai doanh thu từ máy tính tiền.

Để các nội dung chính sách này của Luật được triển khai một cách thông suốt và hiệu quả trong thực tiễn, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành kịp thời điểm hiệu lực thi hành của luật.



Đặc biệt, đối với các hộ, cá nhân kinh doanh nhỏ, cần đồng thời bảo đảm sự thuận lợi, khả thi và minh bạch để không tạo gánh nặng chi phí tuân thủ; các hướng dẫn về chứng từ sổ sách kế toán, thủ tục kê khai... cần đơn giản hơn chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ để các hộ kinh doanh nộp thuế theo thu nhập có thể kê khai chi phí phục vụ mục đích tính thuế.

Có phương án xử lý đối với các chi phí có thể gây vướng mắc trong thực hiện như chi phí nhân công của các cá nhân là chủ hộ kinh doanh cần được xem xét trong sự tương quan với với các mức giảm trừ gia cảnh, hàng tồn kho cần được hướng dẫn xử lý phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp.