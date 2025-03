“Chốt” phương án mở rộng cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gần 40.000 tỷ đồng, người dân khu Tây “rộng cửa” vào trung tâm Tp.HCM

Vào trung tuần tháng 2/2025, Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.800 tỉ đồng, với chiều dài hơn 96km (điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm, huyện Bình Chánh (Tp.HCM); điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang). Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2024-2028.

Hạ tầng khu Tây Tp.HCM gần đây liên tục được đầu tư.

Đối với đoạn Tp.HCM - Trung Lương từ Chợ Đệm - Vành Đai 4 quy mô 12 làn xe; từ Vành Đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Xây dựng các công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống trạm thu phí, trạm dừng nghỉ…

Theo Bộ GTVT, việc đầu tư mở rộng hoàn chỉnh tuyến cao tốc Tp.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm giảm ùn tắc giao thông. Cùng với các dự án hạ tầng đang khai thác trong khu vực sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và từng bước hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời dự án còn góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải từ các tỉnh miền Tây đi Tp.HCM, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh thành cả nước. Người dân khu Tây ngày càng "rộng lối" vào trung tâm Tp.HCM, rút ngắn khoảng cách di chuyển đi các khu vực. Ngoài ra, việc mở rộng dự án còn tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Hạ tầng đến đâu, bất động sản tăng nhịp đến đấy.

Là điểm giao thương với các tỉnh ĐBSCL, khu Tây Tp.HCM đang có những bước tiến vượt bậc về hạ tầng, kinh tế. Từ đó, làm thay đổi bộ mặt thị trường bất động sản, kích thích dòng tiền của nhà đầu tư đổ về khu vực này.

Ghi nhận cho thấy, một số dự án khu đô thị hiện hữu tại Long An, nằm cạnh các tuyến hạ tầng quy mô lớn đang đón lượng quan tâm tích cực từ khách mua, đối với cả nhà đầu tư phía Bắc. Chẳng hạn dự án Waterpoint 335ha của Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830, liền kề nút giao với cao tốc Tp.HCM – Trung Lương, đang chào bán dòng sản phẩm giới hạn biệt thự, dinh thự Park Village và biệt thự, dinh thự The Aqua kèm chính sách ưu đãi hấp dẫn. Dự án nhận được sự quan tâm tích cực của người mua do có lợi thế đã hiện hữu, hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình hạ tầng của khu vực. Chưa kể, đây là khu đô thị vệ tinh kiểu mẫu lớn nhất đang phát triển tại phía Tây Tp.HCM, đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng, được đầu tư tiện ích bài bản. Dự án được quy hoạch hệ sinh thái đa dạng, đáp ứng nhu cầu sống - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí cho khoảng 30.000 người; tạo sức hút cho nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, tăng giá trị lâu dài.

Có thể thấy, thời gian qua, các dự án bất động sản tại khu Tây nhận được sự quan tâm của người mua, phần lớn đến từ việc hạ tầng liên tục được đầu tư. Theo định hướng phát triển 2021-2030, khu vực này xác định danh mục 14 dự án giao thông quan trọng ưu tiên đầu tư, bao gồm các dự án giao thông mang tính liên kết vùng và sáu trục động lực kinh tế.

Phải kể đến các dự án như cao tốc Bến Lức - Long Thành với tổng mức đầu tư lên đến 31.300 tỉ đồng; dự án đường Vành đai 3 đang được triển khai thi công. Hay, loạt tuyến đường trọng điểm khác như quốc lộ 1, QL50, QL62, QLN2, tuyến metro 3A Bến Thành - Tân Kiên... cũng rục rịch khởi động. Các dự án này giúp khu Tây giảm áp lực giao thông, kết nối thông tuyến với các khu vực của Tp.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An...