Chốt thời gian khai thác sân bay Long Thành, thị trường bất động sản phía Đông TP. Hồ Chí Minh sẽ thế nào?

Hạ tầng phía Đông TP. Hồ C hí Minh không còn là “lời hứa”

Không còn là những cam kết hay “lời hứa” tương lai, việc sân bay Long Thành dự kiến vận hành vào cuối năm nay cùng các tuyến cao tốc trọng điểm về đích đã tạo nên một mạng lưới giao thông liên vùng hoàn chỉnh cho toàn bộ khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống hạ tầng “bằng xương bằng thịt” này không chỉ thay đổi diện mạo kết nối vùng, mà còn trở thành đòn bẩy chiến lược cho cả nền kinh tế - xã hội lẫn thị trường bất động sản khu vực.

Việc ACV công bố mốc thời gian vận hành sân bay Long Thành không đơn thuần là một ấn định mang tính thủ tục, đây còn là tín hiệu vui cho thị trường bất động sản, củng cố niềm tin vào những giá trị hiện hữu. Cùng với mạng lưới hạ tầng nghìn tỷ cùng lúc đổ bộ đang trở thành “cú hích kép” cho thị trường bất động sản TP. Đồng Nai nói riêng, khu Đông nói chung.

Phải kể đến, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (dài 54km) đã thông xe toàn tuyến từ tháng 5/2026, tăng cường liên kết giữa sân bay Long Thành, các thủ phủ công nghiệp Đồng Nai và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Các đô thị tích hợp ven sông Đồng Nai đón lợi thế từ mạng lưới hạ tầng liên vùng. Ảnh: TB

Hay, cao tốc Bến Lức – Long Thành (dài gần 58km) cũng chính thức thông toàn tuyến từ 30/9/2026 sau khi cầu Phước Khánh khai thác. Tuyến đường này mở ra hành lang lưu thông trực tiếp từ miền Tây (phía Tây và Nam TP. Hồ Chí Minh) sang Đồng Nai mà không cần xuyên qua trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Một hạ tầng cũng đã hiện hữu tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh là cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây mở rộng lên 8-10 làn xe. Hiện khối lượng dự án đã đạt khoảng 73% tháng 10/2026, giúp nâng cấp năng lực thông hành trực diện từ lõi đô thị TP. Hồ Chí Minh về phía sân bay Long Thành.

Trong khi đó, đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đến đầu tháng 10/2026 đã đạt khoảng 81% giá trị hợp đồng. Các đoạn tuyến phía Đông đang được tập trung thi công tối đa để sớm đưa vào khai thác, mở rộng khả năng kết nối liên vùng giữa các khu đô thị vệ tinh.

Bên cạnh các hành lang đường bộ, mạng lưới kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đang được hoàn thiện toàn diện nhờ những công trình vượt sông quy mô và quy hoạch đường sắt tầm cỡ. Đơn cử như, cầu Cát Lái và cầu Long Hưng có tổng mức đầu tư khoảng 36.700 tỷ đồng, đồng loạt khởi công ngày 29/9/2026 và dự kiến hoàn thành năm 2029.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đang thúc đẩy nghiên cứu các tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP. Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất, nổi bật là tuyến Thủ Thiêm - Long Thành giúp bổ sung phương thức vận chuyển hành khách khối lượng lớn.

Có thể thấy, sự chuyển động đồng bộ của sân bay, các tuyến cao tốc và vành đai đang tạo bệ phóng hạ tầng vững chắc cho toàn khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

Nền tảng vững từ nhu cầu ở thực

Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản phía Đông TP. Hồ Chí Minh đã dịch chuyển từ đầu cơ “sốt đất” sang xu hướng tăng trưởng bền vững và chọn lọc hơn. Sự thay đổi này được thúc đẩy bởi tốc độ đô thị hóa, sự phát triển hạ tầng và dòng vốn dài hạn. Ở chu kỳ mới, khẩu vị của người mua có sự phân hóa rõ rệt: dòng tiền ưu tiên các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác cho thuê tại các đô thị đã hiện hữu.

Nhìn vào các dự án khu đô thị tại TP. Đồng Nai nhận thấy, sức cầu hiện nay tập trung chủ yếu vào nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. Khách hàng ưu tiên lựa chọn các dự án gần trục hạ tầng giao thông hiện hữu và hệ thống tiện ích nội khu được chủ đầu tư phát triển bài bản. Tiêu biểu như các khu đô thị tích hợp ven sông Đồng Nai của Nam Long như Izumi City hay Elyse Island. Phần lớn người mua tại đây đều tìm kiếm một không gian sống chất lượng, có giá trị gia tăng bền vững nhờ động lực từ hạ tầng và các tiện ích sống được đầu tư chỉn chu.

Trong đó, Izumi City quy mô 170ha tọa lạc tại tâm điểm kết nối giao thông trọng yếu của khu vực. Phân khu đầu tiên Izumi Gardenia đã hoàn thiện giai đoạn 1 và đón cư dân vào sinh sống với tỷ lệ sáng đèn ngày càng cao, minh chứng cho nhu cầu ở thực của một cộng đồng hiện hữu. Hiện tại, dự án đang mở bán phân khu thấp tầng thứ 2 Izumi Canaria, bắt đầu bàn giao nhà từ cuối năm 2026, và vừa công bố mở bán giai đoạn 2 của phân khu Izumi Gardenia với 142 sản phẩm gồm nhà phố vườn, biệt thự song lập và nhà phố thương mại; gây chú ý trên thị trường với mức giá từ 5,9 tỷ đồng kèm chính sách thanh toán nhẹ nhàng chỉ 1%/tháng, kéo dài đến 32 tháng.

Trong chu kỳ mới, các dự án và nhu cầu mua bất động sản sẽ tiếp tục bám sát những trục giao thông huyết mạch. Nguồn ảnh: TB

Trong khi, Elyse Island 45ha, tọa lạc biệt lập trên đảo tự nhiên Đại Phước và tiếp giáp 1,5 km mặt sông Đồng Nai, được quy hoạch đồng bộ từ biệt thự, tiện ích công cộng, không gian xanh đến hệ thống giao thông nội khu. Dự án có lợi thế kết nối với TP. Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành và khu vực lân cận thông qua các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nhờ đó, dự án đang thu hút lượng lớn nhà đầu tư tìm kiếm tài sản khan hiếm, tiềm năng tăng trưởng dài hạn, bao gồm cả nhà đầu tư phía bắc.

Chia sẻ mới đây, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho hay, TP. Đồng Nai đang trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Sân bay Long Thành và hệ thống hạ tầng lớn đang định nghĩa lại dòng tiền. Trung tâm không còn là vị trí gần, mà là khả năng kết nối. Những khu vực gắn với sân bay và các trục hạ tầng sẽ trở thành nơi hội tụ của nhu cầu thực và thanh khoản. Giá trị của bất động sản không sinh ra từ vị trí trên bản đồ, mà từ những gì diễn ra mỗi ngày: hàng hóa luân chuyển, doanh nghiệp vận hành, con người đến ở và làm việc.

Nhận định về xu hướng thị trường từ năm 2026, ông Tuấn nhấn mạnh, dòng tiền đang ngày càng chọn lọc và hướng về các giá trị sử dụng thực. Tiến trình phục hồi sẽ diễn ra theo quy luật lan tỏa: bắt đầu từ các trung tâm đô thị có mật độ dân cư cao, kinh tế sầm uất và hạ tầng hoàn thiện, sau đó mở rộng dần ra vùng ven.

Trong chu kỳ mới, các dự án và nhu cầu mua bất động sản sẽ tiếp tục bám sát những trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, Vành đai 4, hệ thống cao tốc liên vùng và sân bay quốc tế Long Thành. Nhờ lợi thế quỹ đất lớn cùng mặt bằng giá hấp dẫn, các khu vực Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch đang trở thành điểm đến dòng tiền cho làn sóng dịch chuyển đô thị tự nhiên từ khu Đông TP. Hồ Chí Minh.

“Thị trường hiện nay sẽ ưu ái những sản phẩm có pháp lý minh bạch, khả năng khai thác thực tế tốt, được phát triển bài bản bởi các chủ đầu tư uy tín”, ông Tuấn nhấn mạnh.