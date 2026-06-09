Christian Eriksen đang ở bên gia đình và sắp xuất viện sau sự cố gục ngã trên sân, bác sĩ tiết lộ tình trạng mới nhất

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch, tiền vệ 34 tuổi Christian Eriksen hiện đã tỉnh táo, tinh thần ổn định và đang được gia đình túc trực chăm sóc tại Bệnh viện Đại học Odense. Mọi chuyện có thể dừng lại ở một phen hú vía. Trên thực tế, đội ngũ y tế đang điều trị cho Eriksen tỏ ra khá lạc quan và kỳ vọng cầu thủ này sẽ sớm được xuất viện để tiếp tục quá trình hồi phục tại nhà.

Eriksen gục xuống sân, ký ức kinh hoàng lại ùa về

Sự cố xảy ra ở phút 65 của trận đấu, khi Eriksen bất ngờ đưa tay lên ngực rồi đổ gục xuống mặt cỏ. Tình huống khiến trọng tài lập tức cho dừng trận đấu và cuối cùng quyết định hủy trận. Dù bất tỉnh trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đội ngũ y tế của tuyển Đan Mạch đã phản ứng rất nhanh để chăm sóc cho tiền vệ này.

Sau những phút giây đầy căng thẳng, Eriksen đã lấy lại ý thức ngay trên sân. Anh có thể giao tiếp với các bác sĩ và thậm chí tự đứng dậy rời sân bằng chính đôi chân của mình trước khi được đặt lên cáng và đưa tới bệnh viện. Khoảnh khắc Eriksen rời sân trong tình trạng tỉnh táo đã nhận được những tràng pháo tay vang dội từ các khán đài, cùng sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân.

Theo các nguồn tin mới, Christian Eriksen đang ở bên gia đình và hồi phục tốt. (Nguồn: EPA)Theo các nguồn tin mới, Christian Eriksen đang ở bên gia đình và hồi phục tốt. (Nguồn: EPA)

Cầu thủ hai đội che chắn bảo vệ Eriksen (Ảnh: Reuters)

Các đồng đội vô cùng lo lắng cho Eriksen (Ảnh: Reuters)

Quá khứ bệnh tim khiến cả thế giới bóng đá lo lắng

Sự cố lần này lập tức khiến giới bóng đá báo động bởi tiền sử sức khỏe đặc biệt của Eriksen. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên khoảnh khắc kinh hoàng tại EURO 2021, khi tiền vệ người Đan Mạch bị ngừng tim trong trận đấu gặp Phần Lan và phải cấp cứu ngay trên sân.

Sau biến cố đó, Eriksen được cấy một máy khử rung tim tự động (ICD) trong cơ thể. Thiết bị này có chức năng kích hoạt khi phát hiện những bất thường nguy hiểm liên quan đến nhịp tim và được xem là yếu tố quan trọng giúp anh có thể tiếp tục sự nghiệp bóng đá đỉnh cao dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt.

Chính nhờ thiết bị này cùng quá trình theo dõi sức khỏe chặt chẽ, Eriksen đã có màn trở lại đầy cảm hứng trong màu áo các CLB hàng đầu châu Âu và tiếp tục là trụ cột của đội tuyển Đan Mạch.

Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang tiến hành thêm các cuộc kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ ngất xỉu mới nhất. Tuy nhiên, những tín hiệu ban đầu đều cho thấy tình trạng của Eriksen đang tiến triển theo hướng tích cực và anh có thể sớm trở về nhà trong thời gian tới.