Chủ đầu tư 389 ký kết hợp đồng quản lý vận hành cùng M.Homes Holdings

Dự án khu nhà ở Yên Hòa (tên khác là chung cư 389 Era Home) là dự án chung cư cao tầng do chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 triển khai tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An. Quy mô dự án gồm 1 tòa chung cư cao 9 tầng với 122 căn hộ. Dự án được xây dựng trên khuôn viên rộng 2590 m2, có mặt tiền rộng nằm trên đường Yên Hòa, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An, thuộc Khu đô thị mới Yên Hòa. Chung cư 389 Yên Hòa mang đến cho khách hàng những căn hộ cao cấp, thiết kế hiện đại, sang trọng, thoáng mát, tiết kiệm năng lượng. Là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng tại khu vực Bắc Miền Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 với định hướng phát triển bền vững, 389 Corp đã khẳng định được vị thế, uy tín thương hiệu và hứa hẹn sẽ đem lại giá trị vô cùng lớn cho khách hàng tại Dự án Chung cư 389 Era Home.

Hình ảnh tổng quát toàn bộ Dự án Chung cư 389 Era Home

Lễ ký kết cũng ghi nhận dấu ấn của đơn vị quản lý vận hành M.Homes Holdings tại chung cư 389 Era Home Yên Hòa nói riêng, và tại Thành phố Vinh nói chung. Được biết đến là thương hiệu quản lý vận hành được nhiều khách hàng tin tưởng, công ty M.Homes Holdings đã khẳng định vị thế của mình qua rất nhiều giải thưởng đã đạt được như: Top đơn vị quản lý và phát triển Bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, Top 20 dịch vụ chất lượng tốt được người Việt tin dùng năm 2024 và top 20 doanh nghiệp xuất sắc đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội năm 2024…

Việc ký kết Hợp đồng quản lý bất động sản với một đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng chính là món quà mà chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng 389 mang tới cho khách hàng tại Dự án Chung cư 389 Era Home Yên Hòa. Với sự quan tâm ấy, chắc chắn Dự án chung cư 389 Era home sẽ trở thành một nơi đáng sống, "An cư lạc nghiệp" và là điểm sáng về bất động sản tại thành Vinh.