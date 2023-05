Chủ đầu tư dự án Aqua Riverside của Novaland lãi hơn 1.000 tỷ trong 2 năm, mua lại gần hết 750 tỷ trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022.

Theo đó, trong năm vừa rồi, Long Hưng Phát ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 565 tỷ đồng, tăng 21% so với kết quả năm 2021. Trong báo cáo thường niên của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) - công ty mẹ của Long Hưng Phát cho biết trong năm 2022, doanh thu thuần của công ty đạt 1.404 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng 52% so với thời điểm đầu năm, đạt mức 1.642 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 2,83 lần, tương ứng giá trị nợ phải trả ở mức 4.645 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối năm chỉ 5 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm là 754 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Long Hưng Phát tại ngày 31/12/2022 ở mức 6.287 tỷ đồng.

Trong năm qua, Long Hưng Phát đã mua lại tổng cộng 741,8 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, đồng thời số trái phiếu mã LHRCH2022002 trị giá 3,4 tỷ đồng đã đáo hạn vào ngày 23/6/2022. Hiện nay, tổng giá trị các trái phiếu đang lưu hành của Long Hưng Phát là 4,5 tỷ đồng.

Long Hưng Phát là công ty con do Novaland sở hữu 79,98% cổ phần, vốn điều lệ của công ty là 600 tỷ đồng. Công ty là chủ đầu tư dự án Aqua Reverside City, là dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Aqua City tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Novaland. Aqua Riverside City có diện tích đất 76,75 ha với 1.865 sản phẩm, đã được công bố ra thị trường từ quý II/2019 và bắt đầu bàn giao từ quý II/2022.

Bên cạnh Aqua Riverside, trong năm 2022, cũng tại "siêu dự án Aqua", Novaland thông qua công ty TNHH Thành phố Aqua còn ghi nhận 1.123 tỷ doanh thu từ dự án Aqua City.

Năm 2021, Aqua City lãi lớn 732 tỷ trên doanh thu 1.916 tỷ nhưng năm 2021 lỗ 136 tỷ đồng.