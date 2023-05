Chủ đầu tư dự án T&T City Millenia chậm thanh toán lãi 669 tỷ đồng cho hai lô trái phiếu 8.700 tỷ

CTCP Thái Sơn – Long An vừa công bố thông tin về chậm thanh toán lãi 2 lô trái phiếu TSLCH2129001 và TSLCH2129002 với tổng số tiền phải thanh toán là 668,7 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán là vì tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn vốn.

Ngày thanh toán theo kế hoạch trước đó là 26/5/2023, sau khi công bố chậm thanh toán lãi trái phiếu, Thái Sơn – Long An dự kiến thanh toán vào ngày 9/6/2023.

Lô trái phiếu TSLCH2129001 được phát hành ngày 26/11/2021, kỳ hạn 96 tháng, lãi suất cố định 11%/năm, giá trị khi phát hành là 4.600 tỷ đồng, mục đích nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha (tên thương mại là T&T City Millennia).

Dự án này cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này (ngoại trừ 877 căn nhà ở thuộc giai đoạn 1.1 của dự án có diện tích 113.061 m2), và được Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam định giá 41.133 tỷ đồng.

Lô trái phiếu TSLCH2129002 được phát hành ngày 26/11/2021, kỳ hạn 95 tháng, lãi suất cố định 11%/năm, giá trị khi phát hành là 4.100 tỷ đồng.

Thành lập vào đầu năm 2009, Thái Sơn - Long An là thành viên của T&T Group, có địa chỉ trụ sở tại ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do ông Đỗ Hoàng Việt làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, việc công ty huy động thành công 8.700 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 tháng đã gây chú ý trên thị trường trái phiếu.

Theo bản công bố tình hình tài chính của CTCP Thái Sơn – Long An gửi lên HNX, trong năm 2022, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 57,6 tỷ đồng, cao gấp 8 so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Thái Sơn – Long An đạt 2.845 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 11.124 tỷ đồng, tăng 7%, chiếm phần lớn trong số đó là 8.700 tỷ đồng trái phiếu.