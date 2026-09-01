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Chủ đầu tư siêu dự án đô thị lấn biển Cần Giờ 9 tỷ USD báo lãi 6 tháng đầu năm 2026 hơn 30.000 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ

| | Doanh nghiệp

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đạt 454.405 tỷ đồng

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 35.330 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước đạt gần 6.510 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 30.042 tỷ đồng, gấp gần 5 lần mức hơn 6.044 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ đạt gần 98.814 tỷ đồng, tăng 58% so với hơn 62.378 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ hơn 32.560 tỷ đồng tại cuối tháng 6/2025 lên 64.560 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả hợp nhất của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ ở mức gần 355.592 tỷ đồng, tăng so với hơn 215.671 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025.

Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng từ 960 tỷ đồng lên gần 26.860 tỷ đồng. Nợ vay từ phát hành trái phiếu đạt hơn 22.241 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 1.874 tỷ đồng. Nợ phải trả khác đạt hơn 306.490 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đạt 454.405 tỷ đồng﻿

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ được thành lập năm 2004, là công ty con của Tập đoàn Vingroup. Công ty là chủ đầu tư của siêu dự án đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) có tổng diện tích 2.870 ha với tổng vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng (tương đương gần 9 tỷ USD).

Ngọc Điệp

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