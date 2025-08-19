Chủ dự án Khu dân cư Phú Mỹ kéo dài chuỗi thua lỗ

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú vừa gửi văn bản tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2025.

Theo đó, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế 32,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tình hình thua lỗ của Địa ốc Mỹ Phú kéo dài từ năm 2022 đến nay. Từ con số âm 40 tỷ đồng vào năm 2022, sang năm 2023 đã nâng mức lỗ lên 85,6 tỷ đồng rồi thu hẹp về âm gần 62,4 tỷ đồng trong năm 2024 vừa qua.

Trong nửa đầu năm 2025, vốn chủ sở hữu của Địa ốc Mỹ Phú giảm 9% về mức 668,8 tỷ đồng; tương ứng hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng theo đó nằm ở mức âm 4,85%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1,35 lần, tương ứng nợ phải trả của Địa ốc Mỹ Phú là hơn 902 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025. Trong đó, cơ cấu dư nợ trái phiếu chiếm phần lớn với 700 tỷ đồng.

Trên thị trường, doanh nghiệp địa ốc này đang lưu hành duy nhất một lô trái phiếu MYPCH2226001 phát hành vào 17/5/2022 với kỳ hạn 4 năm, tương ứng lô trái phiếu trên sẽ đáo hạn vào giữa năm 2026.

Tổng giá trị huy động vốn thông qua đợt phát hành trái phiếu này của doanh nghiệp là 700 tỷ đồng.

Địa ốc Mỹ Phú là chủ sở hữu của Khu dân cư Mỹ Phú tại Phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức với diện tích gần 4,9 ha.

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú có địa chỉ trụ sở chính tại tầng L11, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động năm 2005, lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, vào năm 2015, Địa ốc Mỹ Phú từng nhận chuyển nhượng dự án River Terrace (nay là River Park) tại phường Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM với giá trị hợp đồng gần 243 tỷ đồng. Dự án trước đó do CTCP Đầu Tư Địa ốc Hưng Phú làm chủ đầu tư.