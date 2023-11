Chủ dự án MT Eastmark City bất ngờ giảm 90% vốn điều lệ

Điểm nhấn BĐS khu đông

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn, thì dự án MT Eastmark City do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư vẫn được thi công. Theo thông tin Nhadautu.vn tìm hiểu, dự án sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 10 năm sau.

Dự án tọa lạc trong khu dân cư Centana Điền Phúc Thành, tiếp giáp 3 tuyến giao thông quan trọng của TP Thủ Đức bao gồm đường Trường Lưu, Vành đai 3 và Lò Lu. MT Eastmark City được xây dựng trên quỹ đất rộng 20ha với quy mô 5 tháp căn hộ cao tối đa 22 tầng. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng ra thị trường bất động sản Thủ Đức khoảng 2.000 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 45 đến 99 m2.

Theo cập nhật của Bất động sản Rio Land – đơn vị phát triển dự án, ngày 10/9 vừa qua, MT Eastmark City đã mở cửa đón khách hàng đến tham quan thực tế, các block xây dựng đồng bộ, đã đạt từ tầng 15 đến tầng 18.

Dự án khởi công từ quý IV/2021 và dự kiến bàn giao quý III/2024. Đáng lưu ý, MT Eastmark City được các đơn vị môi giới bất động sản giới thiệu là đã hoàn thiện pháp lý, giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng TP.HCM cấp ngày 30/7/2020, sổ hồng sở hữu lâu dài và dự kiến về tay người mua sau vài tháng bàn giao căn hộ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản bị tắc pháp lý nhiều năm nay thì đây là điểm cộng đáng lưu ý của dự án.

Trở lại với chủ đầu tư dự án, công ty Điền Phúc Thành được thành lập vào vào năm 2004, đóng trụ sở tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Từ năm 2016 tới nay, Điền Phúc Thành là thương hiệu nnổi danh khu Đông TP.HCM với loạt dự án đã hoàn thiện và bàn giao nhà như căn hộ Centana Thủ Thiêm (36A Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2), căn hộ D’Lusso (Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2); căn hộ Precia (Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2); căn hộ Ricca (khu dân cư Rio Centro, đường Gò Cát, phường Phú Hữu, quận 9).

Không chỉ MT Eastmark City mà tất cả dự án của Điền Phúc Thành đều được các đơn vị môi giới cho hay có pháp lý sạch, tức có có quyết định 1/500, giấy phép xây dựng dự án, chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện nghĩa vụ thuế, sổ hồng trao tay sau vài tháng nhận nhà.

Điền Phúc Thành gắn liền với doanh nhân Nguyễn Minh Tâm, đại gia bất động sản có tiếng ở TP.HCM. Khi công bố các dự án vào nhiều năm trước, ông Tâm với tư cách Giám đốc Điền Phúc Thành cho biết nhờ lợi thế quỹ đất sạch mà doanh nghiệp sở hữu từ rất sớm nên mức giá chào bán thường rất cạnh tranh. Dù sở hữu quỹ đất lớn từ hàng chục năm trước nhưng phong cách triển khai dự án của Điền Phúc Thành theo kiểu "cuốn chiếu" chứ không bung ồ ạt. Ông Nguyễn Minh Tâm từng chia sẻ phương châm của công ty là làm đến đâu chắc đến đó. Mỗi dự án khi triển khai đều có sự chuẩn bị chu đáo từ pháp lý cho đến nguồn lực tài chính.

Bất ngờ giảm mạnh vốn

Theo dữ liệu Nhadautu.vn trước đây, Điền Phúc Thành có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do bà Hoàng Thị Kim Xuân và ông Nguyễn Minh Công góp mỗi người 50%. Người đại diện theo pháp luật và làm Chủ tịch HĐTV là ông Nguyễn Minh Công (1981).

Sau đó, ông Nguyễn Minh Tâm mua lại và tăng vốn doanh nghiệp lên 450 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Tâm 50% và ông Lê Văn Lực 50%. Giám đốc và người đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Chiến (1948).

Cơ cấu cổ đông của Điền Phúc Thành liên tục có sự biến động trong năm 2022 và 2023. Ông Nguyễn Minh Tâm và Lê Văn Lực rút vốn, những cái tên mới xuất hiện như Nguyễn Thị Kiều Tiên, ông Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Hồng Giang, Phạm Công Hoanh.

Trong lần đăng ký thay đổi kinh doanh gần nhất (17/8), vốn điều lệ Điền Phúc Thành giảm từ 450 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng, cổ đông gồm Nguyễn Hồng Giang và Phạm Công Hoanh, mỗi người góp 50%. Người đại diện theo pháp luật vẫn là Giám đốc Lê Văn Chiến.

Trước đó, "ông lớn" bất động sản Malaysia Gamuda Bhd công bố đã mua lại 100% CTCP Bất động sản Tâm Lực – một doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với ông Nguyễn Minh Tâm. Được biết, 3 cá nhân chuyển nhượng phần vốn cho tập đoàn đến từ Malaysia là ông Nguyễn Hồng Giang, ông Nguyễn Văn Việt và bà Đặng Thị Dung.

Gamuda Land hiện đang triển khai chào bán sản phẩm bất động sản tại dự án đã mua lại của Tâm Lực theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai.

Tâm Lực là chủ đầu tư dự án khu nhà ở Tâm Lực trên diện tích 3,7ha tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM, quy mô dự kiến 2.000 căn hộ. Dự án cũng được cho biết đã đầy đủ giấy tờ pháp lý để sẵn sàng triển khai xây dựng.

Theo tìm hiểu, Tâm Lực thành lập vào tháng 9/2016, tiền thân là Công ty TNHH Bệnh viện Phụ sản Tâm Lực, với 2 cổ đông sáng lập là ông Lê Văn Lực (50%) và ông Nguyễn Minh Tâm (50%).