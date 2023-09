Chủ Khu đô thị Sài Gòn Bình An lỗ sau thuế hơn 5.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty này âm 5.401 tỷ đồng, giảm hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm 2022, SDI Corp cũng lỗ hơn 3.096 tỷ đồng.

Đặc biệt, vốn chủ sở hữu của công ty cũng âm 1.556 tỷ đồng, giảm 308% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 748 tỷ đồng.

Do vốn chủ sở hữu âm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng âm lần lượt là 62,37 và 4,22. Như vậy số nợ của công ty tính đến ngày 30/6 năm nay là 97.099 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu là 6.569 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu cùng âm trong năm nay nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 346,98%. Nửa đầu năm ngoái, tỷ suất này âm 413,51%.

Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của SDI Corp.

Có thể thấy, tổng tài sản của công ty là 95.542 tỷ đồng nửa đầu năm nay. So với các doanh nghiệp bất động sản trên sàn, con số này chỉ thấp hơn Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) với 391.330 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) với mức tổng tài sản 256.820 tỷ đồng tại thời điểm 30/6.

Mặc dù tổng tài sản lớn, những năm gần đây SDI Corp làm ăn không thực sự “thuận buồm xuôi gió”. Cụ thể, cuối năm 2022, công ty lỗ sau thuế hơn 3.096 tỷ đồng, còn năm 2021, SDI Corp lỗ 153 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu năm 2022 cũng thu hẹp xuống còn 749 tỷ đồng từ mức 3.691 tỷ đồng năm 2021.

Tổng nợ phải trả của công ty từ năm 2022 đến tháng 6/2023 duy trì ở mức hơn 97.000 tỷ đồng.

Lí giải về tình trạng này, SDI Corp cho biết, doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư mạnh vào hệ thống cơ sở hạ tầng và khoản doanh thu ứng trước từ việc bán các sản phẩm của dự án chưa được ghi nhận doanh thu, do chưa đến hạn bàn giao sản phẩm cho khách hàng theo quy định.

SDI Corp thành lập từ năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, có quy mô 117,4 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Dự án có tên thương mại The Global City, tên gọi trước là Sài Gòn Bình An.