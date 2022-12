Chữ ký số từ xa - FPT.eSign giành giải thưởng Make in Viet Nam

Vừa qua, tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 lần thứ IV (VFTE 2022), Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) với giải pháp Chữ ký số từ xa - FPT.eSign đã được vinh danh trong Top 10 sản phẩm số Make in Viet Nam xuất sắc cho kinh tế số. Đây là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, được Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.



Trước đó, trong năm 2022, FPT.eSign cũng xuất sắc được xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê và cũng là giải pháp ký số từ xa được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, khẳng định uy tín và chất lượng của một giải pháp Made by FPT IS trong mảng ký số từ xa nói riêng cũng như ngành Công nghệ thông tin nói chung.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS, giải thưởng Make in Viet Nam là ghi nhận uy tín đối với FPT.eSign nói riêng và hệ sinh thái các sản phẩm xác thực số Made by FPT IS nói chung. "FPT IS tự hào là đơn vị đã và đang đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp lớn về các giải pháp ký số cũng như xác thực điện tử. Với lợi thế về chuyên gia công nghệ, kinh nghiệm thực chiến dày dặn, chúng tôi tin tưởng có thể đưa FPT.eSign đi vào ứng dụng thực tiễn tại doanh nghiệp và đạt hiệu quả nhanh chóng. FPT.eSign giúp khép kín toàn vẹn các quy trình số hoá không giấy tờ và mang lại phương thức, trải nghiệm hoàn toàn mới cho các doanh nghiệp, tổ chức. Giải thưởng Make in Viet Nam sẽ tạo điều kiện cho FPT.eSign được tiếp cận rộng rãi hơn tới nhiều doanh nghiệp, mở ra cơ hội hợp tác chuyển đổi số cho FPT IS với nhiều tổ chức, đơn vị trong tương lai", ông Minh cho biết.

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng 4.0, chữ ký số từ xa đang trở thành công cụ cơ bản, cần thiết đối với doanh nghiệp và cá nhân trong nền kinh tế số, xã hội số, giúp tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí, loại bỏ hàng loạt giấy tờ cùng quy trình rườm rà, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và hiệu quả kinh doanh. Chữ ký số từ xa cũng là mắt xích quan trọng trên tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng và phát triển kinh tế số - một trong những trụ cột vững chắc góp phần kiến tạo Việt Nam trở thành quốc gia số.

Hiện nay, FPT IS là một trong 6 tổ chức trên cả nước đáp ứng đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn, tính pháp lý và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép cho loại hình ký số từ xa. Đặc biệt, với chứng chỉ QTSP được cấp bởi Tayllorcox, một trong những đơn vị đánh giá chứng chỉ uy tín nhất của châu Âu, cùng chứng nhận eIDAS, FPT.eSign được công nhận có tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật sánh ngang cùng các giải pháp của những đơn vị cung cấp hàng đầu thế giới.

Với FPT.eSign, người sử dụng không cần USB Token như ký số truyền thống, mà có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để thực hiện ký số. FPT.eSign đem lại nhiều thuận tiện, đặc biệt với người dùng cá nhân khi cho phép ký số mọi lúc, mọi nơi với chi phí hợp lý. FPT.eSign có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Thuế, Kho bạc, Hải quan… giúp rút ngắn thời gian, khoảng cách tiếp cận của các dịch vụ tài chính tới khách hàng.

Đến nay, FPT.eSign đã vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật và bảo mật để được sử dụng tại hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính trên toàn quốc như FE Credit, Home Credit, HDSaison, Mcredit, CIMB… cùng hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.

FPT.eSign cho phép người dùng ký số mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng như USB Token hay SIM.

FE Credit là một trong nhiều doanh nghiệp ứng dụng giải pháp chữ ký số từ xa của FPT IS, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường, giảm thời gian thực hiện hợp đồng cho vay từ 2-3 ngày xuống còn 10 phút, loại bỏ nhiều quy trình giấy tờ phức tạp, nâng tỷ lệ ký hợp đồng vay thành công từ 20% lên 99%.



Đặc biệt, FPT.eSign có thể tích hợp vào các phần mềm khác do FPT IS phát triển như Hợp đồng điện tử FPT.eContract, Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice, Giải pháp Số hóa quy trình và giao việc tự động FPT SPro,…, từ đó mang lại hiệu quả trong các giao dịch điện tử cũng như trong hoạt động vận hành, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

Ngoài sản phẩm FPT.eSign đạt giải Top 10, FPT Cloud - nền tảng Điện toán đám mây thế hệ mới của FPT được trao giải Vàng sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số. Đây là hai sản phẩm thuộc hệ sinh thái công nghệ Made by FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tận dụng tối đa nguồn lực để vượt qua các thách thức.