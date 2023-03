Chủ tịch Fed cảnh báo NHTW sẽ tiếp tục tăng lãi suất, lộ trình thắt chặt chính sách 'còn lâu mới kết thúc'

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ông Jerome Powell, mới đây đã cảnh báo rằng lãi suất chuẩn có thể sẽ tăng cao hơn so với dự kiến của các nhà hoạch định chính sách.

Trong bài phát biểu chuẩn bị cho 2 phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, ông Powell cho biết: “Số liệu kinh tế mới nhất được công bố cho thấy lạm phát tăng cao hơn dự kiến, do đó lãi suất tối đa (terminal rate) có thể sẽ cao hơn nữa. Nếu toàn bộ những số liệu đó báo hiệu rằng tốc độ thắt chặt nhanh hơn là điều cần thiết, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó.”

Theo CNBC, lời bình luận của ông Powell có thể có 2 hàm ý. Một là mức lãi suất tối đa có thể sẽ cao hơn so với những tín hiệu trước đó mà các quan chức Fed cho biết. Hai là việc chuyển sang mức tăng nhẹ 0,25% vào tháng trước có thể sẽ chỉ là quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn, do lạm phát tiếp tục nóng lên.

Trong ước tính hồi tháng 12, các quan chức NHTW đã “chốt” mức lãi suất tối đa là 5,1%. Theo dữ liệu của CME Group, thị trường hiện dự báo mức này sẽ cao hơn một chút, ở khoảng 5,25% - 5,5%. Tuy nhiên, ông Powell không nói rõ về dự đoán lãi suất tối đa sẽ tăng cao đến mức nào.

Lời bình luận của ông Powell được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhìn chung vẫn lạc quan rằng Fed có thể kiểm soát lạm phát mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, số liệu tháng 1 lại cho thấy lạm phát vẫn tăng với tốc độ 5,4% so với năm trước. Con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed nói thêm, xu hướng hiện tại cũng cho thấy nhiệm vụ chống lại lạm phát của Fed vẫn chưa kết thúc. Ông nói: “Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều vấn đề và những tác động của việc thắt chặt chính sách đến nay vẫn chưa tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Do đó, chúng tôi vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm.”

Fed đã thực hiện 8 lần nâng lãi suất chuẩn trong năm qua, đưa phạm vi lên 4,5% - 4,75%. Lãi suất chuẩn thường quy định mức mà các ngân hàng tính với các khoản cho vay qua đêm. Tuy nhiên, lãi suất còn ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm nợ tiêu dùng, ví dụ như thế chấp, vay mua ô tô và thẻ tín dụng.

Ở những nhận định gần đây, một số quan chức Fed, chẳng hạn như Chủ tịch Fed Atlanta, Raphael Bostic, chỉ ra rằng họ nhận thấy các đợt tăng lãi suất sắp kết thúc. Tuy nhiên, Thống đốc Fed Christopher Waller lại bày tỏ lo ngại về số liệu lạm phát gần đây và nói rằng chính sách thắt chặt có thể sẽ được duy trì.

Chủ tịch Fed mới đây cũng nhận định rằng: “Việc ổn định lại giá cả có thể sẽ khiến chúng tôi phải duy trì quan điểm chặt chẽ đối với chính sách tiền tệ trong một thời gian. Chúng tôi sẽ duy trì cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.”

Powell noted some progress on inflation for areas such as housing.

Ông Powell đề cập đến những dấu hiệu khả quan đã xuất hiện ở các lĩnh vực như chi phí nhà ở. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “có rất ít dấu hiệu cho thấy lạm phát hạ nhiệt” khi xét đến hoạt động chi tiêu đối với dịch vụ, không bao gồm nhà ở, thực phẩm và năng lượng.

Hiện tại, thị trường chủ yếu kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25% vào cuộc họp cuối tháng này. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang dự đoán gần 30% khả năng NHTW sẽ tăng 0,5%, theo dữ liệu của CME Group.

Ông Powell nhắc lại rằng các quyết định liên quan đến lãi suất sẽ “được đưa ra theo từng cuộc họp” và phụ thuộc vào dữ liệu, cũng như tác động của các động thái đó đến lạm phát và hoạt động kinh tế, chứ không phải lộ trình định sẵn.

Tham khảo CNBC