Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Chúng tôi đi ra thế giới không phải để "có mặt", mà là để Việt Nam "có vị thế" trên toàn cầu

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, kiến quốc không chỉ từ những điều lớn lao, mà còn có thể bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt nhất phần việc của mình và liên kết với nhau để đi xa hơn. Lãnh đạo FPT khẳng định cam kết: doanh nghiệp đã sẵn sàng chia sẻ, đồng hành với Chính phủ, sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, theo đúng tinh thần mà Chính phủ đang dẫn dắt.

Khi Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031, đó không những là chỉ tiêu kinh tế, mà là mệnh lệnh phát triển, là kỳ vọng về một Việt Nam hùng cường.

"Tôi đặc biệt đồng tình với định hướng của Thủ tướng về việc giữ vững "các cân đối lớn của nền kinh tế", "tăng trưởng nhanh nhưng bền vững", kiểm soát rủi ro và không chấp nhận "tăng trưởng nóng". Đây không chỉ là nguyên tắc điều hành, mà còn là tư duy phát triển dài hạn, tăng trưởng trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương và có trách nhiệm với tương lai của quốc gia.

Bởi một nền kinh tế muốn đi xa thì trước hết phải đi chắc; muốn bứt phá thì phải đứng trên một nền móng đủ vững. Niềm tin của thị trường và của nhà đầu tư, cả trong và ngoài nước, chính là tài sản quan trọng mà chúng ta phải bảo vệ", ông Trương Gia Bình nói.

Tuy nhiên, theo ông Bình, ổn định thôi là chưa đủ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần giải bài toán lớn hơn: Làm sao biến tiềm năng thành năng suất và những con số tăng trưởng; "khơi thông các nguồn lực" của toàn xã hội; nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hơn một triệu doanh nghiệp giữ vai trò đồng hành.

Chủ tịch FPT bày tỏ tin tưởng rằng, mỗi doanh nghiệp hôm nay đều mang một phần sứ mệnh của dân tộc. Khi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ, trước hết là đồng hành về tư duy: chuyển từ kinh doanh thuần túy sang "kiến tạo", từ "tối ưu lợi nhuận" sang "tối đa hóa giá trị đóng góp cho quốc gia". Đây không phải là khẩu hiệu mà là lựa chọn về cách làm.

Tiếp đó là đồng hành bằng hành động, thông qua đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ số, AI, bán dẫn, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao; đồng thời sẵn sàng giải những bài toán khó của đất nước.

Ra mắt Liên minh Nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ_TW (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo ông, doanh nghiệp cũng cần giữ tinh thần vượt khó. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh: càng khó khăn, người Việt Nam càng sáng tạo và kiên cường. Doanh nghiệp cũng vậy, khủng hoảng, doanh nghiệp không co cụm mà phải tìm cơ hội; trong thách thức, không né tránh mà phải bứt phá.

"Trong bối cảnh này, Việt Nam có một lợi thế đặc biệt: khát vọng vươn lên của dân tộc. Nếu tận dụng được, đây là cơ hội để tăng trưởng bứt phá, đất nước hùng cường. Như Thủ tướng khẳng định: lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia", Chủ tịch tập đoàn FPT bày tỏ.

Nghị quyết 57 xác lập vai trò then chốt của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, FPT xác định sứ mệnh là góp phần kiến tạo hệ sinh thái công nghệ phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tập đoàn đang thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục, chuyển đổi số và AI (AIX), đồng thời hợp tác với các quốc gia hàng đầu về AI, bán dẫn, UAV, lượng tử, an ninh mạng và dữ liệu để tiến tới làm chủ công nghệ lõi.

AI được FPT xác định là trụ cột trung tâm. Không chỉ tham gia Liên minh AI toàn cầu, FPT còn khởi xướng Liên minh AI Âu Lạc, quy tụ nhiều doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nhằm phát triển AI chủ quyền cho Việt Nam; đồng thời hợp tác với các chuyên gia hàng đầu thế giới như Jensen Huang, Yoshua Bengio hay Andrew Ng để thúc đẩy nghiên cứu.

Ở lĩnh vực bán dẫn, FPT đang từng bước xây dựng hệ sinh thái từ thiết kế đến đào tạo nhân lực. Những con chip do kỹ sư FPT thiết kế đã có mặt tại Nhật Bản - thị trường nổi tiếng với tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới. Tập đoàn cũng hợp tác với các cường quốc bán dẫn để đào tạo đội ngũ kỹ sư tương lai. Đầu năm nay, FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn tiên tiến, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn do người Việt làm chủ.

Bên cạnh đó, FPT cũng mở rộng đầu tư vào các công nghệ mới như lượng tử, UAV, bảo mật… với mục tiêu hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ.

Dù vậy, theo ông Bình, ngoài công nghệ, yếu tố cốt lõi vẫn là con người. Ông đặc biệt ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất; dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Gần 30 năm qua, FPT đã đầu tư mạnh vào giáo dục từ phổ thông tới đại học, đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư công nghệ. Hiện FPT đưa AI vào giảng dạy cho 100% học sinh từ lớp 1 và đặt mục tiêu trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người vào năm 2030.

Vươn ra biển lớn để có vị thế trên bản đồ công nghệ, kinh tế của thế giới

Lãnh đạo FPT cho biết, doanh nghiệp Việt Nam cần mạnh dạn vươn ra toàn cầu, tìm kiếm cơ hội mới và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo.

"Với FPT, hành trình toàn cầu hóa không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu từ gần 3 thập kỷ trước. Chúng tôi đi ra thế giới không phải để "có mặt", mà là để Việt Nam "có vị thế" trên toàn cầu. FPT đã có mặt trên 30 quốc gia, chuyển đổi số và giờ là chuyển đổi AI cho những khách hàng lớn nhất", ông Trương Gia Bình chia sẻ.

FPT đang theo đuổi chiến lược AI-First, đưa AI vào mọi hoạt động từ dịch vụ, quy trình đến đội ngũ kỹ sư nhằm rút ngắn khoảng cách công nghệ. Tập đoàn cũng chuyển đổi lực lượng kỹ sư thành “kỹ sư AI”, nơi con người làm chủ còn AI giúp tăng tốc và nâng cao năng lực.

FPT hợp lực với các nhà cung cấp dịch vụ lớn (hyperscalers) để phát triển và thương mại hóa các giải pháp AI theo ngành, ở quy mô lớn, hướng tới những bài toán hàng trăm triệu USD.

“Tôi tin Việt Nam có cơ hội rất lớn trong lĩnh vực công nghệ. Chúng ta sở hữu lực lượng kỹ sư trẻ, thông minh và chăm chỉ. Nếu tận dụng tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ của thế giới”, ông Bình nhấn mạnh.

“Doanh nghiệp kiến quốc” không phải là một danh xưng mà là hành trình đòi hỏi sự dấn thân, bền bỉ và tiên phong làm những điều mới. Theo ông, kiến tạo đất nước không chỉ đến từ những mục tiêu lớn lao mà bắt đầu từ việc mỗi doanh nghiệp làm tốt vai trò của mình, đồng thời liên kết và chung tay vì sự phát triển chung.

"Chúng tôi xin cam kết: doanh nghiệp sẽ làm nhanh hơn, mạnh hơn, chấp nhận khó khăn nhiều hơn, theo đúng tinh thần mà Chính phủ đang dẫn dắt. Và tôi tin, nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng hành động, thì tăng trưởng hai con số là kết quả tất yếu", ông Trương Gia Bình nói.