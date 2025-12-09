Chủ tịch FPT Trương Gia Bình thưởng nóng 100 triệu nếu nhân viên làm được một việc trong 12 tháng tới

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình

Mới đây, Tập đoàn FPT vừa phối hợp cùng với Vietnam Airlines tổ chức sự kiện "Maybe – It's Destiny!". Đây là hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của hai doanh nghiệp. Theo đó, đây cũng là lần đầu tiên hai bên triển khai một mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp công nghệ và hoạt động thực tế. Việc nàytạo điều kiện để nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Sự kiện đặc biệt này quy tụ 100 nhân sự của FPT và Vietnam Airlines trong độ tuổi từ 24 - 35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc.

Đáng chú ý, tại sự kiện này, các bạn trẻ của hai doanh nghiệp được trải nghiệm ứng dụng Maybe do FPT phát triển riêng, nhằm hỗ trợ cho việc giao lưu theo hình thức tương hợp và kết nối mở. Ngoài ra, chương trình còn có những hoạt động trải nghiệm ngoài trời, trạm tương tác cảm xúc, kết nối cuối buổi, nhằm mang tính gắn kết sâu hơn so với các hình thức giao lưu truyền thống.

Ứng dụng Maybe do FPT phát triển riêng cho sự kiện. Ảnh: VNA

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, Tập đoàn FPT và Vietnam Airlines đã hợp tác sâu rộng trong chuyển đổi số, tối ưu vận hành, cũng như cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Chia sẻ về việc FPT và Vietnam Airlines đã có quan hệ hợp tác từ những năm 1990, khi FPT mới thành lập, rất gắn bó và rất tình cảm, do đó, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình gọi mối quan hệ giữa hai bên là "thâm tình" và kỳ vọng "hai nhà có thể liên hôn".

Chủ tịch FPT cam kết tặng 100 triệu đồng cho nhân viên sinh con trong 12 tháng tới

Sự kiện "liên hôn" là cú bắt tay giữa 2 doanh nghiệp FPT và Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Đặc biệt, Chủ tịch Tập đoàn FPT cũng cam kết sẽ tặng 50 triệu đồng cho 10 bạn nhân viên trẻ đầu tiên tìm được bạn đời từ chương trình này và 100 triệu cho các cặp đôi sinh con trong 12 tháng tới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, doanh nghiệp luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp của hãng. Do đó, sự kiện "Maybe – It's Destiny!" được triển khai cùng Tập đoàn FPT không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tạo đều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn, đồng thời cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu.

Trên thực tế, để phát triển nguồn nhân lực bền vững, Tập đoàn FPT luôn chú trọng xây dựng "ngôi nhà chung" đa dạng, bao gồm nhiều thế hệ, quốc tịch, dân tộc… Đặc biệt, tập đoàn luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên (CBNV) được học hỏi, phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp lâu dài như Chính sách "An cư lạc nghiệp - Gắn kết lâu dài" hỗ trợ mua nhà, mua xe cho CBNV; Ngày phụ huynh… Trong khi đó, Vietnam Airlines xác định chất lượng nguồn nhân lực không chỉ đến từ năng lực chuyên môn mà còn từ sự gắn kết, tinh thần hợp tác của các cá nhân.