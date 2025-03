Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nên điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội ngang mức cho hộ nghèo

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội ngày 6/3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Ông Châu ủng hộ đề xuất của Bộ Xây dựng về Nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có 5 nội dung quan trọng chưa được Luật Nhà ở quy định.

Cụ thể, ông đề xuất thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để quản lý hiệu quả nguồn vốn; giao cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trình UBND phê duyệt chủ trương đầu tư; cho phép UBND cấp tỉnh chỉ định chủ đầu tư với đất nhà ở xã hội và đất công; trao quyền cho Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn công đoàn; và thí điểm giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ định chủ đầu tư với quỹ đất đã chuyển đổi khỏi mục đích quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét về mức lãi suất cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

“Đề nghị ngân hàng Nhà nước có văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện gói 145 nghìn tỷ đồng; đồng thời mong muốn có cơ chế để tiếp cận khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo được Chính phủ quy định là 4,7%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,6%/năm là quá cao. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lãi suất cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như đối với hộ nghèo. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung Luật Thuế GTGT, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất thấp hơn” ông Châu cho hay.

Bên cạnh đó, HoREA cũng đề xuất nhiều điều chỉnh trong Nghị định 100 để tăng hiệu quả triển khai dự án.

Cụ thể, Hiệp hội đề nghị cho phép Bộ Công an phê duyệt danh mục đất quốc phòng, an ninh và giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện; tăng hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần để gia tăng số lượng nhà ở xã hội; sửa đổi quy định chuyển tiếp trong Nghị định 100, cho phép chủ đầu tư lựa chọn áp dụng theo Luật Nhà ở mới; công nhận nhà trọ dài hạn theo năm là một loại hình nhà ở xã hội; và quy định rõ điều kiện đấu thầu để đảm bảo tính khả thi trong triển khai dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch HoREA cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp bất động sản trong phát triển nhà ở xã hội, khi hiện đã có khoảng 15 doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng hơn 1 triệu căn.

Ông kêu gọi các địa phương hỗ trợ quỹ đất, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai và đẩy nhanh tiến độ dự án. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Đề án phát triển nhà ở thương mại giá rẻ, đồng thời đưa ra cơ chế hỗ trợ người trẻ mua nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho lực lượng lao động trẻ.