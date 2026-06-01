Chủ tịch một doanh nghiệp trên sàn thắng kiện 72 triệu USD

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) vừa công bố thông tin bất thường về phán quyết cuối cùng của Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ thuộc Khu vực phía Nam tiểu bang Texas, liên quan đến vụ kiện dân sự của Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thị Hoàng Yến (tên gọi khác là Maya Dangelas).

Căn cứ theo văn bản chuyển ngữ phía Tân Tạo nhận ngày 2/6/2026, phán quyết có hiệu lực từ ngày 19/5/2026 của tòa án Mỹ buộc ông Dương Văn Sương có trách nhiệm bồi thường cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến tổng số tiền 72.161.602,44 USD.

Đây là phán quyết mặc nhiên được đưa ra do bị đơn vắng mặt và không nộp văn bản phản hồi vụ kiện trong thời hạn quy định của pháp luật sở tại.

Về cơ cấu dòng tiền, tổng giá trị đền bù hơn 72,1 triệu USD này bao gồm hai khoản mục chính là 36.080.801,22 USD thiệt hại kinh tế, bồi thường thiệt hại và 36.080.801,22 USD thiệt hại mang tính trừng phạt.

Phán quyết cũng yêu cầu bị đơn chịu thêm tiền lãi phát sinh trước và sau ngày tuyên án theo mức tối đa, cùng toàn bộ án phí.

Phía Tân Tạo xác nhận khoản bồi thường trên hoàn toàn thuộc danh nghĩa cá nhân của bà Đặng Thị Hoàng Yến, chưa bao gồm các thiệt hại đã gây ra cho tổ chức là ITA. Doanh nghiệp hiện phối hợp với các đơn vị tư vấn pháp lý để thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự cho văn bản phán quyết theo quy định pháp luật Việt Nam trước khi nộp bổ sung tài liệu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.