Chủ tịch Thảo Vy Group - Tâm huyết với làn da phụ nữ Việt

"Thẩm mỹ an toàn" là xu hướng trong xã hội hiện đại

Nếu như trước đây chăm sóc sắc đẹp được xem là dịch vụ xa xỉ dành riêng cho phụ nữ giới thượng lưu. Thì ngày nay, khi mức sống của con người thay đổi, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao cùng với sự phát triển của công nghệ, nhận thức về ngành làm đẹp và thẩm mỹ ngày càng thay đổi.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Thảo Vy Group - Nguyễn Thị Thu Thảo cho biết "xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp, hoàn thiện bản thân ngày càng được nâng cao"

Khi thị trường mở cửa, cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ mới từ các nước tiên tiến dần phổ biến. Công nghệ "thẩm mỹ an toàn" cũng từ đó trở thành xu hướng của những "bà chủ" kinh doanh ngành thẩm mỹ. "Việc lựa chọn các công nghệ mới sẽ giúp Spa và thẩm mỹ viện tăng hiệu quả liệu trình mà không cần áp dụng phương pháp xâm lấn truyền thống. Chúng có khả năng đem lại kết quả tối đa mà không cần can thiệp quá sâu vào cơ thể hay da. Giúp người dùng có thời gian hồi phục nhanh chóng, an toàn, không gây đau hay cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng, hồi phục. Khách hàng có thể sinh hoạt bình thường chỉ trong vài ngày ngay sau khi thực hiện. Chính vì vậy, "thẩm mỹ an toàn" dần trở thành xu hướng trong xã hội hiện đại". Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Cũng giống như các nước trong khu vực, phụ nữ Việt ngày càng có xu hướng làm đẹp an toàn, tạo hình tự nhiên với những nét hài hòa trên khuôn mặt, cơ thể.

Công nghệ làm đẹp hàng đầu, gây tiếng vang lớn trong ngành da liễu

Là một người phụ nữ có một tầm nhìn phi thường, Nguyễn Thị Thu Thảo đã thành công cho ra đời công nghệ điều trị nám độc quyền, không xâm lấn. Chỉ trong vòng 1 năm ra mắt, hiệu quả bất ngờ mà hai công nghệ trên mang lại đã gây tiếng vang lớn trong ngành da liễu, khiến giới chuyên môn phải gật gù công nhận. Công nghệ này đã đạt những con số kỷ lục như: Vòng đời Mỹ phẩm lâu nhất VN, đạt tỷ lệ tăng trưởng vượt trội. Điều này đã làm nên sự khác biệt & uy tín của một tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn Quốc tế Thảo Vy Group.

Tài năng của Nguyễn Thị Thu Thảo đã được mọi người công nhận và tin tưởng khi sáng lập hệ sinh thái gồm ba nhóm thương hiệu chiến lược đỉnh cao

Trong một bài phỏng vấn mới đây Nguyễn Thị Thu Thảo đã chia sẻ: "Đến giờ phút này, tôi khẳng định "Sắc đẹp" và "Kinh doanh" chính là đam mê và lẽ sống của mình. Và một khi đã gọi là đam mê thì không thể nào bỏ cuộc được, dù cho có vất vả như thế nào".

Hiện nay, Thảo Vy Group đã khẳng định mình với 3 nhóm thương hiệu chiến lược: Thẩm mỹ viện Thảo Vy (hệ thống TMV đẳng cấp, an toàn, hiệu quả); Học viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Thảo Vy (Giáo Dục - Đơn vị đào tạo Sơ cấp nghề chuyên ngành Chăm Sóc Da và Phun Xăm Thẩm Mỹ do Sở LĐ Thương Binh và Xã Hội cấp phép); Công nghệ Nám Da, giải pháp xóa nám nhanh chóng – an toàn – hiệu quả.

Tập đoàn Thảo Vy Group được đánh giá là thương hiệu đa ngành lớn mạnh trong nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực mỹ phẩm, tập đoàn này đã liên tục có những công nghệ lớn mạnh, đi đầu tại thị trường da liễu thẩm mỹ Việt Nam. Để có được thành công đó, tất cả phải nhờ đến chiến lược kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cộng sự đã có những bước đi vững chắc để giúp Thảo Vy Group phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.

Nguyễn Thị Thu Thảo - Biểu tượng của người phụ nữ thành công

Nguyễn Thị Thu Thảo còn là "truyền trưởng" của hệ thống 5 chi nhánh làm đẹp đẳng cấp 5 sao tại TP. Hồ Chí Minh, có trong tay hệ thống hơn 5000 đại lý phân phối là các chủ spa, thẩm mỹ viện, bác sĩ thẩm mỹ trải dài trên khắp 63 tỉnh thành và quốc tế.

Vào năm 2017, bà nằm trong "Top 10 bàn tay vàng vì vẻ đẹp Á Đông năm 2017". Năm 2018, bà tiếp tục nằm trong "Top 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi". Ngoài ra, Thu Thảo còn liên tiếp làm BGK hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới.

Tháng 01/2023 bà là người đầu tiên tổ chức thành công Đại lễ giỗ tổ ngành làm đẹp Việt Nam với quy mô hơn 1000 khách mời tham dự. Năm 2021 là Cố vấn cấp cao Chi Hội TP.HCM Khối sắc Đẹp & Spa Thẩm Mỹ Việt Nam. Thảo Vy Group cũng là đơn vị đầu tiên tiên phong tổ chức thành công cuộc thi Xăm phun - Điêu khắc thẩm mỹ trên người thật tại Việt Nam tháng 04/2017.