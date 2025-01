Chủ tịch TP.HCM: 'Làm công chức chỉ có lương 20-30 triệu đồng/tháng thôi, chứ không thể 50-70 triệu đồng nhưng lương đủ để chi những nhu cầu cơ bản'

Sáng 16/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025 của Sở Nội vụ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị ngành nội vụ tập trung cao độ các nhiệm vụ trong năm 2025.

Đối với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị ngành nội vụ phải theo dõi, cập nhật chỉ đạo của Trung ương, thường xuyên nắm bắt và đề xuất tham mưu hàng ngày, hàng giờ. Qua đó, để việc tinh gọn bộ máy không chỉ là thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế mà phải xây dựng bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ cũng thuộc diện sắp xếp, thêm chức năng từ Sở LĐ-TB-XH nên cũng cần tính toán kỹ cả cấp sở và cấp phòng của quận, huyện.

Bên cạnh các cơ quan hành chính, ông Mãi yêu cầu cần khẩn trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, công ty công ích với tinh thần quyết liệt hơn nữa. Trong câu chuyện sắp xếp cơ quan hành chính có nhiều việc phải chuyển ra dịch vụ công, hoặc chuyển sang khu vực tư nhân làm.

"Khi sắp xếp các cơ quan hành chính, có rất nhiều việc phải chuyển ra dịch vụ công hay là chuyển cho đơn vị sự nghiệp. Kể cả báo chí, hội chữ thập đỏ cũng gửi rất nhiều tâm tư nhưng tổ chức thế nào để vừa thực hiện chủ trương chung, vừa đảm bảo được đặc thù của TP, của ngành"- ông Mãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, sắp xếp tinh gọn bộ máy không phải thực hiện cơ học mà phải tái cơ cấu chức năng, nhiệm vụ. "Nhà nước nắm chính cái gì, cái gì chuyển cho dịch vụ công và cái gì chuyển sang nền kinh tế vận hành" – ông nói và cho biết từ đó mới xây dựng tổ chức bộ máy, bao nhiêu phòng, ban. Sau đó, tập trung quy trình, phương pháp công vụ để giải quyết các nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm, biên chế.

Đối với các công ty dịch vụ công ích, ông Mãi cho rằng cần cơ chế để điều hành an sinh, an ninh trật tự đô thị trên địa bàn nhưng vẫn phải sản xuất kinh doanh hiệu quả. Do vậy, cần ưu tiên xây dựng tiêu chuẩn, định mức để thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ và đặt hàng.

Để tinh gọn bộ máy, ông Mãi lưu ý phải tái cơ cấu quy trình, phương pháp công tác, vị trí việc làm, đội ngũ, biên chế, ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa nền hành chính. "Nếu như chỉ nhập 2 sở, 2 ngành lại với nhau thì đó không phải là cách mạng, mà chỉ là một động tác thôi", ông Mãi nhấn mạnh.

Mục tiêu của TP.HCM là đảm bảo thu nhập cho công chức, viên chức đủ sống cùng với lẽ sống là phụng sự.

Về xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, Chủ tịch TP.HCM giao Sở Nội vụ tập trung xây dựng nên công vụ, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền, ông Mãi yêu cầu từng sở ngành, quận huyện tự biết mình nên phân cấp gì, nhận gì để đề xuất trên nguyên tắc một cơ quan giải quyết nhiều việc, một việc chỉ giao một đầu mối. Trong năm 2025 cần tập trung rà soát, nghiên cứu và đề xuất.

TP.HCM đang áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm để cải thiện thu nhập của đội ngũ công chức, viên chức

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định cần tuyển dụng được người giỏi, tâm huyết, muốn phụng sự, đóng góp cho nền hành chính công.

"Chúng ta vào tập đoàn, doanh nghiệp có thể muốn làm chỗ này, chỗ kia, thích làm chỗ nào thì vào, lương cao thì làm. Nhưng đã vào nền hành chính rồi thì phải phụng sự. Làm công chức chỉ có lương 20-30 triệu đồng/tháng thôi, chứ không thể 50-70 triệu đồng nhưng lương đủ để chi những nhu cầu cơ bản. Đã làm công chức thì phải chấp nhận chuyện đó" - ông Mãi phân tích, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của TP.HCM là đảm bảo thu nhập cho công chức, viên chức đủ sống cùng với lẽ sống là phụng sự.

Do đó, ông Mãi lưu ý công tác tuyển dụng và quá trình phát triển thì cần chú trọng bồi dưỡng nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức về tư tưởng phụng sự, tận lực, tận hiến.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng, trong quá trình phát triển công chức, viên chức phải làm cho họ nhận thức được điều này. Đồng thời, triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hàng năm cho công chức, viên chức theo chức danh.

"Tôi có mong muốn là hàng tuần được cho công chức nghỉ để đi tập huấn, vừa nghỉ ngơi nhưng cũng vừa cập nhật điểm mới" – ông nói và định hướng có thể chưa làm ngay cho tất cả công chức với hơn 10.000 người nhưng có thể tổ chức cho lãnh đạo TP, cấp trưởng, phó ngành, lãnh đạo quận. Thậm chí có một nửa thời gian học trong nước, một nửa thời gian nghiên cứu ở nước ngoài.