Chủ tịch Traveloka: Việt Nam nổi lên như một thị trường năng động với những đặc điểm hành vi và sở thích du lịch riêng biệt

Ảnh: Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt

Ông có thể chia sẻ những cột mốc quan trọng mà Traveloka đã đạt được trong 13 năm hình thành và phát triển? Cụ thể tại thị trường Việt Nam, Traveloka đã đạt được những thành tựu gì?

Traveloka bắt đầu hành trình vào năm 2012 với vai trò là một công cụ tổng hợp kết quả tìm kiếm đơn giản (meta-search engine), nhằm giải quyết việc chính của du khách là di chuyển từ Indonesia ra các nước khác. Xuất phát từ mong muốn đơn giản là giảm bớt những khó khăn khi di chuyển, hiện nay chúng tôi đã tạo nên những thay đổi trong lĩnh vực du lịch và công nghệ của khu vực. Tại Traveloka, chúng tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được đi du lịch, và du lịch không chỉ đơn thuần là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là trải nghiệm, kết nối và khám phá.

Với công nghệ là động lực cốt lõi, Traveloka đã giải quyết những khoảng trống thông tin trong việc khám phá và đặt dịch vụ du lịch, đồng thời trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Ứng dụng đã đạt được hơn 140 triệu lượt tải xuống, hơn 40 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn khu vực. Có được sự phát triển này là nhờ vào sự tận tâm của đội ngũ nhân sự, các đối tác và khách hàng đã đồng hành cùng chúng tôi suốt 13 năm qua.

Nhờ sự ủng hộ của khách hàng và các đối tác, chúng tôi đã mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài Đông Nam Á. Hiện nay, Traveloka đã có mặt tại cả Australia và Nhật Bản. Chúng tôi cũng không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, giúp du khách trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dễ dàng tiếp cận, khám phá và đặt mua nhiều dịch vụ liên quan đến du lịch, bao gồm vé máy bay, lưu trú, điểm tham quan, và phương tiện di chuyển trên mặt đất – không chỉ trong khu vực APAC mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Dựa trên những dữ liệu và hiểu biết của Traveloka, nền tảng có những đề xuất nào cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nhằm tận dụng cơ hội trong bối cảnh ngành du lịch phát triển nhanh chóng?

Dựa trên những phân tích từ báo cáo “Travel tái định hình du lịch: Thấu hiểu và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách châu Á – Thái Bình Dương” ( Travel Redefined: Understanding and Catering to the Diverse Needs of APAC Travelers) , ba xu hướng chính sẽ tiếp tục định hình bức tranh du lịch vào năm 2025 và xa hơn nữa.

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn khu vực APAC, với công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và đặt dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, mức độ tin cậy và sự trưởng thành trong lĩnh vực số khác nhau giữa các thị trường, ảnh hưởng đến tốc độ ứng dụng. Du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại các quốc gia như Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan, nơi du khách ưu tiên sự an toàn, chi phí hợp lý và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Trong khi đó, nhận thức về du lịch bền vững đang gia tăng, đặc biệt tại các thị trường như Ấn Độ và Việt Nam, mặc dù vẫn còn gặp thách thức liên quan đến chi phí và khả năng tiếp cận.

Khi xem xét các xu hướng chung của khu vực APAC, Việt Nam nổi lên như một thị trường năng động với những đặc điểm hành vi và sở thích du lịch riêng biệt. Dựa trên những phân tích từ báo cáo, chúng tôi sẽ điều chỉnh các dịch vụ của mình để nâng cao trải nghiệm du lịch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Du khách Việt Nam đặc biệt chú trọng đến các chuyến du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi năng lượng (23%), gần tương đương với mức trung bình khu vực APAC là 26%. Đáng chú ý, 59% du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn các điểm đến ven biển, cao hơn mức trung bình khu vực APAC là 56%, cho thấy động cơ du lịch và yếu tố quyết định lựa chọn điểm đến của họ. Những địa điểm du lịch hàng đầu được du khách Việt Nam yêu thích bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh, Huế, Phú Quốc, Hải Phòng và Đà Lạt, phản ánh sự ưa chuộng đối với các chuyến du lịch biển.

Ngoài ra, gần một nửa (49%) du khách Việt Nam ưu tiên du lịch nội địa, trong khi 31% lựa chọn du lịch quốc tế—tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản, nơi có tới 70% người được khảo sát ưu tiên du lịch trong nước.

Các công cụ số dành cho việc lập kế hoạch du lịch đang ngày càng phổ biến, với 35% du khách Việt Nam sử dụng các nền tảng trực tuyến để đặt dịch vụ. Điều này phản ánh mức độ tin tưởng ngày càng tăng vào các dịch vụ du lịch trực tuyến, giúp cho việc đặt dịch vụ du lịch trở nên thuận tiện hơn. Hơn nữa, hơn một nửa (53%) du khách Việt Nam coi mạng xã hội là nguồn thông tin quan trọng để khám phá điểm đến mới, cho thấy tầm quan trọng của nội dung hấp dẫn trong việc tác động đến quyết định du lịch.

Ông có thể chia sẻ những kế hoạch phát triển sắp tới của Traveloka tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng trong ngành du lịch trực tuyến?

Tầm nhìn của Traveloka là định hình tương lai của du lịch thông qua đổi mới liên tục, mang lại trải nghiệm liền mạch và nâng cao dịch vụ cho du khách toàn cầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi tập trung vào ba ưu tiên chính: mở rộng thị trường, phát triển công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong 13 năm qua, chúng tôi đã biến khoảng cách thành sự kết nối. Chúng tôi tự hào khi đang trong giai đoạn tăng trưởng, với mức tăng trưởng đạt hai con số trong hai năm liên tiếp đồng thời duy trì lợi nhuận hoạt động dương. Lợi nhuận là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi, nhưng trọng tâm của chúng tôi vẫn là mở rộng cơ sở khách hàng và làm phong phú thêm danh mục sản phẩm. Khởi đầu từ Đông Nam Á, chúng tôi hiện đang mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài khu vực, thiết lập sự hiện diện tại các thị trường trọng điểm ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Hiện nay, khách hàng có thể tìm thấy chúng tôi tại tám quốc gia: Australia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Thị trường Australia, nơi chúng tôi gia nhập vào năm ngoái, đã cho thấy tiềm năng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Năm nay, chúng tôi đã mở rộng sang Nhật Bản. Trong thời gian tới, chúng tôi đang tìm kiếm những cơ hội thú vị hơn để mở rộng sang các thị trường APAC mới vào năm 2025.

Chúng tôi cam kết định hình tương lai của du lịch, vì khách hàng và cộng đồng của mình. Mục tiêu của chúng tôi tiếp tục là tập trung cung cấp cho khách hàng lựa chọn du lịch đa dạng nhất, điều này chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác bền chặt với các đối tác toàn cầu, cũng như tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các quan hệ đối tác trong khu vực. Hiện nay, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác vững chắc với hơn 300 hãng hàng không, 2,2 triệu nhà cung cấp dịch vụ lưu trú và hơn 90.000 đối tác hoạt động du lịch trên hơn 100 quốc gia.

Ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka

Đổi mới là động lực thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi. Thông qua cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu, chúng tôi nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp việc đi du lịch trở nên liền mạch, linh hoạt và giá trị hơn. Hệ sinh thái ngày càng mở rộng của chúng tôi kết nối hàng triệu đối tác trên toàn cầu, tích hợp các dịch vụ di chuyển, lưu trú và hoạt động du lịch để tạo ra một nền tảng du lịch toàn diện. Chúng tôi có hơn 20 sản phẩm trong danh mục đa dạng của mình và không ngừng đổi mới. Hiện tại, các công cụ hỗ trợ bởi AI của chúng tôi mang đến cho khách hàng một nền tảng trực quan, sáng tạo và được cá nhân hóa hơn bao giờ hết.