Chủ tịch UBND cấp xã duyệt danh sách tinh giản biên chế người hoạt động không chuyên trách

12-11-2025 - 10:11 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách.

Ủy quyền Chủ tịch UBND cấp xã duyệt danh sách tinh giản biên chế người hoạt động không chuyên trách

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 5514/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường (cấp xã) thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15-6-2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý và sử dụng, cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ.

Việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện từ ngày ban hành Quyết định đến hết ngày 31/5/2026.

Về trách nhiệm thi hành, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện quyền và trách nhiệm được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền nêu tại Điều 1 quyết định này theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong phạm vi các quyền và trách nhiệm đã được ủy quyền.

Đồng thời, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền; gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế

Cùng với đó, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; chỉ đạo Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại điểm c khoản 1 Điều 3 quyết định này.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nêu tại điểm d khoản 1 Điều 3 quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

