Chủ tịch UBND TPHCM băn khoăn vì “doanh nghiệp phá sản tăng cao”

Doanh nghiệp phá sản tăng 12%

Sáng 28/2, UBND TPHCM tổ chức hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2025.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị, các ý kiến phải đi vào trọng tâm, đó là những vấn đề địa phương cần giải quyết. Trong đó, cần tìm kiếm giải pháp để đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Theo ông Được, TPHCM thời gian qua tiếp tục phát triển toàn diện, là cực tăng trưởng và đóng góp lớn cho cả nước. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số tồn tại, khó khăn về môi trường đầu tư, tốc độ tăng trưởng đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp….

Ông Nguyễn Văn Được phát biểu (ảnh TTBC)

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, nhiệm vụ của TPHCM trong năm 2025 rất nặng nề, khi cần đạt mức tăng trưởng 10% trở lên như đã hứa với Chính phủ.

Trong khi đó, TPHCM vẫn phải giải quyết nhiều khó khăn nội tại, song hành với thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Nguyễn Văn Được chỉ ra 2 bài toán trước mắt và lâu dài mà TPHCM cần giải quyết, đó là thực hiện tốt công tác giải ngân đầu tư công; tháo gỡ những "cục máu đông" đang gây nghẽn cho nền kinh tế, đưa các dự án đi vào vận hành và tạo nguồn thu.

"Tại sao mới đầu năm, tháng 1 thì ở mức độ, tháng 2 đã tăng lên. Đây là một dấu hiệu chúng ta phải suy nghĩ. Ngoài nguyên nhân khách quan, như khó khăn về kinh tế thế giới, trong nước… thì chủ quan là gì? Chúng ta rất cần phân tích nguyên nhân chủ quan. Ở đây là nền hành chính của chúng ta thế nào, thái độ công vụ sao, thể chế chúng ta thế nào, tháo gỡ khó khăn ra sao mà khiến nhà đầu tư phải dừng doanh nghiệp, dừng dự án rồi rút đi…Đây là dấu hiệu hết sức đáng lo", ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự lo lắng qua các con số báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (ảnh TTBC)

Thông tin cụ thể, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, mặc dù tổng vốn đăng ký mới và bổ sung trong 2 tháng đầu năm tăng 22,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên số doanh nghiệp thành lập mới giảm 37,6% về số lượng, giảm 47,9% về vốn đăng ký. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, để đạt mục tiêu phát triển 2 con số, TP cần tập trung vào 4 nhóm vấn đề như: Thúc đẩy đầu tư công; Giải quyết các công trình, dự án tồn đọng; Thực hiện các nhiệm vụ còn lại để triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 và huy động vốn đầu tư toàn xã hội.

Thành phố đã xác định mục tiêu trong năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt trên 600.000 tỷ đồng, phấn đấu đạt trên 620.000 tỷ; trong đó đầu tư công phải đạt trên 95% kế hoạch năm.

Thành phố cũng cần bổ sung thêm khoảng 145.000 lao động, năng suất lao động phải tăng 7,5%; dư nợ tín dụng phải tăng trên 18%; thu ngân sách từ hoạt động sản xuất phải tăng trên 14%.

"Với góc nhìn của ngành kế hoạch đầu tư và ngành tài chính, để đạt được mục tiêu trên, kiến nghị các cấp, các ngành, địa phương phải có tư duy đột phá, đổi mới và quyết tâm chính trị, nỗ lực lớn. Nội tại rất khó nhưng chúng ta phải cố gắng và hành động quyết liệt để giải quyết các điểm nghẽn, tận dụng thế mạnh và thời cơ, cũng như tập trung các lĩnh vực mà chúng ta có sẵn", bà Mai nói thêm.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, để tăng trưởng trong thời gian ngắn hạn, (tức là trong năm 2025), TP phải tập trung cho đầu tư xã hội, đầu tư công, huy động tất cả nguồn lực đầu tư từ xã hội với tổng vốn hơn 600.000 tỷ đồng.

TS Trương Minh Huy Vũ

"Những dự án lớn này là những dự án trọng tâm để chúng ta vừa là tổng cầu, nhưng mà tạo cho môi trường kinh doanh và các khối doanh nghiệp có một cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Đây là những việc về những hạ tầng căn bản mà thành phố phải tập trung đầu tư và phải làm nhanh hơn, bởi vì làm sao cái nhanh đó sẽ tạo ra nguồn vốn vào dòng vùng kinh tế theo nhu cầu", TS Trương Minh Huy Vũ nói.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm (ảnh TTBC)

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm cũng báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Tuyến đường sắt đô thị, tiến độ triển khai Vành đai 2, 3, 4, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, 4 dự án BOT cửa ngõ…

Ông Trần Quang Lâm cho biết, một số dự án bị trễ tiến độ như: Dự án Vành đai 2 (đoạn 1 và 2 trên địa bàn TP Thủ Đức) khi không kịp khởi công dịp 30/4.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cho rằng, tiến độ các dự án giao thông vận tải bị trễ so với kế hoạch, do triển khai các phần việc về nguồn vốn chưa tốt. Khâu đấu thầu, mất rất nhiều thời gian dù đã duyệt kế hoạch đầu tư nhưng vẫn triển khai chậm. Do đó, ông Cường đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư lưu ý vấn đề này.

"Các thủ tục tôi thấy đều có hướng để chúng ta tháo gỡ hết. Các chủ đầu tư, tôi đề nghị hết sức chú ý về tiến độ để đảm bảo được giải ngân. Còn các công việc khác, đề nghị Sở Giao thông tiếp tục phát huy. Dù có đổi tên thành Sở Giao thông công chánh thì cũng tiếp tục phát huy truyền thống giao thông vận tải đi trước mở đường".