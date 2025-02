Chủ tịch xã uống rượu bia gây tai nạn chết người

Tối ngày 11-2, tin từ UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Nguyễn Huy Nam, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, vừa ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Thanh Bình (SN 1976), Chủ tịch UBND xã Quảng Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định, lý do ông Bình bị tạm đình chỉ công tác do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 2, Điều 260, Bộ Luật hình sự.

Thời gian tạm đình chỉ công tác tính theo thời gian bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, trong tháng 1-2025, ông Bình điều khiển ô tô và xảy ra va chạm tai nạn giao thông trên địa phận xã Quảng Giao (huyện Quảng Xương) khiến 1 người đàn ông bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lê Thanh Bình được cơ quan chức năng đo và phát hiện trong người có nồng độ cồn khi lái xe.