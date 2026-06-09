Chủ xe Nghệ An sau 5 tháng dùng VF 5: “Chiếc xe khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về xe điện”

- Nhiều người nghĩ VF 5 là dòng xe nhỏ nên sẽ khó đáp ứng nhu cầu của cả gia đình. Thực tế sử dụng có gây bất tiện gì cho chị không?

Hoàn toàn không. VF 5 thậm chí còn tiện lợi hơn tôi nghĩ và đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình.

Điều đầu tiên là xe rất linh hoạt. Ở thành phố hay những tuyến đường đông, xe nhỏ gọn nên xoay trở dễ, tìm chỗ đỗ cũng thuận tiện. Nhưng cái hay là dù thiết kế gọn, không gian bên trong vẫn rất rộng và thoải mái. Gia đình tôi 4 người đi chơi cuối tuần hay về quê đều ổn.

Về vận hành, tôi đánh giá VF 5 chắc chắn, tăng tốc mượt và đặc biệt rất êm. Ngoài ra, xe có nhiều công nghệ hỗ trợ nên lái khá nhàn. Trước đây đi xe xăng lâu nên quen tiếng động cơ, giờ chuyển sang xe điện mới thấy cảm giác khác hẳn, nhất là khi di chuyển đường dài. Đi xe nhẹ nhàng và thư thái hơn rất nhiều.

Ngoài khả năng vận hành, đâu là điều khiến chị cảm thấy "sốc" nhất sau khi chuyển từ xe xăng sang xe điện?

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chi phí sử dụng thực tế thấp hơn rất nhiều so với tôi nghĩ. Trước đây đi xe xăng, mỗi tháng tôi mất vài triệu đồng tiền nhiên liệu, chưa kể các chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Sau khi chuyển sang VF 5, khoản chi đó giảm đi rõ rệt. Chính sách miễn phí sạc của VinFast thực sự là ưu đãi rất thiết thực với người dùng, giai đoạn đầu gần như tôi không mất chi phí nào cho xe.

Trước đây nhiều người lo xe điện khó sạc hoặc bất tiện khi đi xa. Cá nhân chị đã gặp tình huống nào tương tự?

Ban đầu tôi cũng từng lo nhất chuyện sạc pin, nhất là khi đi xa. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì suy nghĩ đó thay đổi khá nhiều. App của VinFast thông báo đầy đủ, từ địa điểm sạc pin tới dự tính dung lượng pin cần có để di chuyển tới trạm sạc.

Hiện nay hệ thống trạm sạc của VinFast phủ khá rộng, từ trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cây xăng đến nhiều tuyến quốc lộ nên việc sử dụng thuận tiện hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trong lúc nghỉ ngơi, ăn uống hoặc uống cà phê, xe cũng tranh thủ sạc được thêm pin.

Từ khi chuyển sang VF 5, chị Dung gần như không cần bận tâm tới chi phí nuôi xe

Thực tế là nhiều chị em phụ nữ khi lái xe thường khá e ngại các vấn đề về kỹ thuật hay phải tự mày mò các tính năng mới. Chị có gặp khó khăn này không và được VinFast hỗ trợ ra sao?

Dù chưa sử dụng quá lâu nhưng tôi có cảm giác khá yên tâm khi dùng xe. Trong quá trình sử dụng, mỗi khi cần hỏi thông tin hay hỗ trợ những vấn đề nhỏ như cách sử dụng tính năng trên xe hay tư vấn về bảo dưỡng định kỳ, tôi đều được hỗ trợ khá nhiệt tình. Điều đó tạo cảm giác mình không bị "bỏ mặc" sau khi mua xe.

Ngoài ra, hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và trạm sạc của VinFast hiện nay rất thuận tiện nên người dùng xe điện như tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Với tôi, điều quan trọng không chỉ là chiếc xe vận hành tốt mà còn là dịch vụ đồng hành trong quá trình sử dụng. Dù mới đi khoảng 5 tháng nhưng những trải nghiệm hiện tại khiến tôi khá hài lòng và tin tưởng.

Nếu tổng kết ngắn gọn về VF 5 sau thời gian đồng hành, chị sẽ nói điều gì?

Tôi nghĩ có thể nói ngắn gọn thế này: "VF5 là chiếc xe khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về xe điện".

Trước đây tôi từng nghĩ xe điện sẽ bất tiện, khó sử dụng hoặc chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định. Nhưng sau thời gian trải nghiệm thực tế, tôi thấy xe điện hiện nay đã rất thực tế và phù hợp với cuộc sống hàng ngày.

Xe vận hành tốt, chi phí hợp lý, nhiều công nghệ, tiện nghi và đặc biệt là giúp tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng. Với cá nhân tôi, đây là lựa chọn đáng tiền.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!