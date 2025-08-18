Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn tưng bừng nhất lịch sử. VN-Index liên tục bứt phá mạnh và hiện đang ở vùng đỉnh trên 1.600 điểm. Thanh khoản thị trường liên tục bùng nổ với giá trị giao dịch thường xuyên quanh mức 2 tỷ USD, thậm chí có phiên lên đến 3 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng bứt phá mạnh mẽ. Nhiều mã tăng hàng chục %, thậm chí bằng lần chỉ trong vài tháng. Vốn hóa thị trường của các công ty chứng khoán cũng theo đó tăng vọt thời gian qua.

Tính đến hết ngày 15/8, thị trường có 6 công ty chứng khoán vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên (~25.000 tỷ đồng theo tỷ giá trung tâm), gồm SSI, VIX, VND, VCI, HCM và MBS. Trong quá khứ, chưa bao giờ Việt Nam có nhiều công ty chứng khoán tỷ USD vốn hóa như hiện nay.

Hầu hết các cổ phiếu top đầu về vốn hóa nhóm chứng khoán đều đang ở quanh vùng đỉnh lịch sử, thậm chí một số cái tên còn vượt xa đỉnh cũ, có thể kể đến như VIX, MBS, HCM. Trong đó, VIX là cái tên gây ấn tượng nhất khi tăng gấp 2,7 lần kể từ đầu tháng 7 đến nay, qua đó vươn lên xếp thứ 2 toàn ngành về vốn hóa, chỉ sau SSI.

Đà bứt phá đưa VIX và MBS trở thành 2 tân binh lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ USD vốn hóa của nhóm công ty chứng khoán. 4 cái tên còn lại bao gồm SSI, VND, VCI và HCM đều đã từng có thời điểm đạt vốn hóa tỷ USD vào giai đoạn cuối 2021 đầu 2022 khi VN-Index lần đầu lên đỉnh 1.500 điểm.

Số lượng công ty chứng khoán tỷ USD vốn hóa được kỳ vọng sẽ còn tăng thêm khi Chứng khoán Techcombank (TCBS) đang tiến những bước cuối cùng để thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và xa hơn là lên sàn chứng khoán. Với giá chào bán dự kiến 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS hiện đang được định giá ở mức hơn 97.000 tỷ đồng (3,7 tỷ USD) trước IPO.

Thương vụ TCBS IPO có thể tạo ra hiệu ứng định giá lại, qua đó tác động mạnh đến cổ phiếu các công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, triển vọng nâng hạng thị trường đang rõ ràng hơn bao giờ hết sau những nỗ lực từ phía cơ quan quản lý và thành viên thị trường cũng là câu chuyện hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán thời gian tới.

Theo nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước, Việt Nam có khả năng cao sẽ được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 ngay trong đợt rà soát cuối năm nay. Hàng tỷ USD vốn ngoại được dự báo sẽ đổ vào chứng khoán Việt Nam khi nâng hạng qua đó thúc đẩy thị trưởng tăng trưởng cả về quy mô và thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán được nhận định là một trong những nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp. Ngoài ra, lĩnh vực tài sản số cũng dần đi vào khuôn khổ tại Việt Nam, cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những sân chơi hấp dẫn đối với các công ty chứng khoán, bên cạnh thị trường chứng khoán truyền thống.