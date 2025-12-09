Chưa đầy 1 tháng nữa, ngân hàng đóng toàn bộ giao dịch tài khoản, thẻ và dịch vụ với nhóm khách hàng này

Techcombank yêu cầu cập nhật thông tin giấy tờ tuỳ thân

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa phát đi thông báo quan trọng yêu cầu tất cả khách hàng cá nhân sớm cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân (GTTT) tại các chi nhánh của ngân hàng. Động thái này nhằm tuân thủ các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15 .

Kể từ ngày 01/01/2026, một số loại GTTT phổ biến sẽ không còn được chấp nhận để xác thực giao dịch tại ngân hàng , bao gồm:

Chứng minh Công an, Chứng minh Quân đội (Lưu ý: Tài khoản sẽ bị chặn giao dịch từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ 01/01/2026, tùy điều kiện nào đến trước (Nếu đây là GTTT duy nhất đã đăng ký).

Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, ngoại giao (Lưu ý: Không được sử dụng để xác minh GTTT cho tài khoản/thẻ sau thời điểm nêu trên).

Techcombank đặc biệt lưu ý: Khách hàng cần mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh gần nhất của Techcombank để thực hiện cập nhật thông tin trước thời điểm 01/01/2026.

Sau thời hạn này, nếu khách hàng không thực hiện cập nhật theo đúng quy định, ngân hàng buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngưng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Việc cập nhật CCCD gắn chip không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn giúp khách hàng đảm bảo quá trình sử dụng tài khoản thanh toán và các dịch vụ ngân hàng diễn ra suôn sẻ, liên tục.

Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian đến chi nhánh để hoàn tất thủ tục này trong tháng 12/2025.

Cập nhật thông tin khách hàng tại Nam A Bank

Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, mới đây, ngân hàng Nam A Bank cũng đã thông báo và hướng dẫn khách hàng về việc cập nhật thông tin tài khoản.

Các bước cập nhật thông tin căn cước gắn chip/ thẻ căn cước:

Khách hàng cập nhật thông tin qua ứng dụng.

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Nam A Bank, cụ thể thông tin như sau:

Đối với cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch : họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số định danh cá nhân; ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân; địa chỉ đăng ký thường trú; thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú;

Giấy tờ tuỳ thân đối với khách hàng có quốc tịch Việt Nam phải là căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước.

Đối với cá nhân là người nước ngoài : họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại; số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh hoặc số giấy tờ thay thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam), trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định pháp luật; địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài và nơi đăng ký cư trú tại Việt Nam (trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam); thuộc đối tượng người cư trú hay người không cư trú;

Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên , bao gồm các thông tin tương ứng tại điểm 1,2 nêu trên; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn hiệu lực của hộ chiếu; quốc tịch, địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại.

Trường hợp chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định nêu trên, Quý khách hàng vui lòng bổ sung, cập nhật thông tin tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Nam A Bank hoặc trên ứng dụng Open Banking của Nam A Bank trước ngày 01/01/2026.

(Tổng hợp)



