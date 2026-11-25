Trước áp lực chi phí khai thác hàng không và diễn biến giá vé trên thị trường, Bộ Xây dựng chưa đặt vấn đề điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa. Việc giữ nguyên mức tối đa hiện hành đồng thời đi kèm yêu cầu tăng cường giám sát kê khai, niêm yết giá, tránh tác động bất hợp lý đến chi phí đi lại của người dân.

Theo cơ quan quản lý, giá vé bình quân trong 6 tháng đầu năm trên một số đường bay chính dù tăng so với quý I, nhưng vẫn ở mức 43 - 69% giá trần quy định. Cục Hàng không được yêu cầu tiếp tục theo dõi biến động nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá vé, bảo đảm quyền lợi hành khách.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá vé bay, đảm bảo không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không tuyệt đối không được lợi dụng những biến động tăng của giá nhiên liệu (nếu có) để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý; đồng thời kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại không điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã “hạ nhiệt”.