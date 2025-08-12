Chubb gia hạn hợp tác chiến lược với giải quần vợt hàng đầu thế giới

Kể từ năm 2020, Chubb đã đồng hành cùng Australian Open với vai trò là Đối tác Bảo hiểm Chính thức. Trong thỏa thuận hợp tác mới, Chubb sẽ tiếp tục nâng cao vị thế thương hiệu bằng việc đảm nhiệm thêm ba vai trò quan trọng khác: Đối tác Bảo hiểm Nhân thọ Chính thức, Đối tác Bảo hiểm Cúp Vô địch Chính thức và Đối tác Bảo hiểm Du lịch Chính thức của giải đấu. Thương hiệu Chubb sẽ tiếp tục được hiện diện nổi bật tại các sân đấu, đặc biệt thông qua những khoảnh khắc được khán giả yêu thích như "Close Call" – tình huống bóng sát vạch đầy kịch tính.

Việc mở rộng hợp tác không chỉ thể hiện cam kết dài hạn của Chubb với Australian Open mà còn phản ánh chiến lược toàn cầu của Tập đoàn trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện, từ nhân thọ đến phi nhân thọ. Đây là bước tiến mới trong hành trình xây dựng những giá trị bền vững gắn liền với các sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế.

Ông Craig Tiley – Giám đốc Điều hành Tennis Australia – chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng Chubb – một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới. Chubb đã trở thành đối tác quan trọng của Australian Open kể từ năm 2020, và chúng tôi mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác vốn đã vững chắc này. Với quy mô toàn cầu và sự hiện diện mạnh mẽ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Chubb là đối tác lý tưởng của một sự kiện thể thao – giải trí mang tầm vóc quốc tế như Australian Open."

Phát biểu về sự kiện này, ông Marcos Gunn – Chủ tịch Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Chubb – nhấn mạnh: "Việc gia hạn và mở rộng hợp tác với Australian Open là một dấu mốc quan trọng trong hành trình gắn kết của Chubb với giải đấu mang tính biểu tượng này. Chúng tôi đánh giá cao những giá trị mà Australian Open đại diện – tinh thần thể thao đỉnh cao, tính đổi mới không ngừng và trải nghiệm tuyệt vời dành cho khán giả toàn cầu – hoàn toàn tương đồng với cam kết của Chubb trong việc mang lại dịch vụ xuất sắc cho khách hàng và đối tác."

Ông Bryce Johns – Chủ tịch Chubb Life – cho biết thêm: "Chúng tôi tự hào khi Chubb Life chính thức trở thành Đối tác Bảo hiểm Nhân thọ của Australian Open. Là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giải đấu này thể hiện đẳng cấp mà Chubb Life luôn hướng đến trong việc phục vụ khách hàng – những người luôn khao khát vươn lên và đam mê chinh phục. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục tạo ra những trải nghiệm truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng."

Ông Bryce Johns – Chủ tịch Chubb Life

Không chỉ đồng hành cùng Australian Open, Chubb còn là Nhà tài trợ Bảo hiểm Chính thức của giải quần vợt US Open (Mỹ Mở rộng) từ năm 2020, cho thấy cam kết toàn cầu của Tập đoàn trong việc gắn kết thương hiệu với những sự kiện thể thao đỉnh cao và có tầm ảnh hưởng rộng khắp.

Thông qua các quan hệ hợp tác chiến lược này, Chubb tiếp tục nâng cao vị thế của một trong những thương hiệu bảo hiểm hàng đầu thế giới – luôn hiện diện bên cạnh khách hàng trong những khoảnh khắc quan trọng và những hành trình phi thường.