Chùm ảnh chụp loạt cảnh tượng khó tin tại một trường đại học, nhìn lung linh như cổ tích nhưng thật ra lại là "thảm họa"

Khi mùa đông đến, bạn mong muốn nhất điều gì? Mỗi người sẽ có một mong muốn khác nhau, nhưng nguyện vọng được nhiều người chọn lựa nhất hẳn vẫn là được nhìn thấy tuyết, nhất là với những ai không ở khu vực ôn đới. Dẫu biết rằng việc tuyết rơi dày đặc ít nhiều sẽ gây cản trở rất nhiều đến cuộc sống, nhưng khung cảnh xung quanh khi được tuyết bao trùm hẳn sẽ lãng mạn và đẹp vô cùng.

Và thường thì các bạn du học sinh tại Hàn Quốc sẽ dễ thực hiện mong ước này nhất, bởi Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những khung cảnh tuyết rơi đẹp mê hồn. Ở một diễn biến, nếu muốn nói về một trong những nơi đẹp nhất vào mùa đông ở Hàn Quốc thì không thể không kể đến Đại học Quốc gia Seoul (SNU) - ngôi trường đại học top đầu tại "xứ sở kim chi".

Mới đây, fanpage chính thức của Đại học Quốc gia Seoul đã đăng tải loạt khoảnh khắc tuyết đầu mùa phủ trắng khuôn viên. Kiến trúc của SNU vốn đã đẹp sẵn rồi, nhưng khi được khoác lên mình tấm áo mới được tạo nên từ hàng triệu triệu bông tuyết trắng, khung cảnh nơi đây càng trở nên tuyệt vời hơn.

SNU vào ngày tuyết rơi đầu mùa

Khung cảnh như trong truyện cổ tích.

Còn gì tuyệt vời hơn là được đi trong sân trường ngập tuyết nhỉ?

Khung cảnh trên có đẹp không? - Chắc chắn 10 người thì 9 người bảo có. Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh tuyệt đẹp đó, chứa đựng nhiều câu chuyện buồn. Thậm chí, đợt tuyết rơi đầu mùa này của Hàn Quốc được ví là "thảm họa" khi chứng kiến lượng tuyết rơi lịch sử trong hơn 110 năm.

Cụ thể, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) chỉ ra Seoul đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày 16,1 cm vào ngày 27/11 - con số ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục trong một ngày vào tháng 11 kể từ khi bắt đầu ghi nhận năm 1907. Đến sáng ngày 28/11, tuyết đã rơi dày hơn 40cm ở một số khu vực của Seoul. Một số khu vực tại Yongin (phía nam Seoul) đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 47,5 cm.

Hơn 140 chuyến bay đã bị huỷ, dù sau đó các quan chức đã dỡ bỏ cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực đô thị của thành phố.

Theo Yonhap , có ít nhất năm người tử vong do tuyết rơi ở tỉnh Gyeonggi giáp Seoul kể từ ngày 27/11. Trong đó, có 4 người tử vong do tuyết làm đổ sập các công trình và một người tử vong do tai nạn giao thông. Đó còn chưa kể đến thông tin 11 người đã bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 53 xe trên đường cao tốc ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon trong đêm ngày 27/11 cũng do tuyết.

Các nhà chức trách cho biết, tính đến trưa ngày 28/11, khoảng 1.285 trường học, bao gồm cả trường mẫu giáo, đã đóng cửa tại tỉnh Gyeonggi.

Những điều du học sinh cần biết khi đối mặt với nhiệt độ khắc nghiệt

Khi đối mặt với tình huống tuyết rơi dày đặc và không khí lạnh, du học sinh Việt Nam cần thực hiện một số biện pháp cẩn trọng để đảm bảo sự an toàn. Đầu tiên và quan trọng nhất, du học sinh cần cập nhật liên tục thông tin thời tiết từ các nguồn tin cậy để nắm rõ tình hình và có những chuẩn bị cần thiết. Trong trường hợp được cảnh báo về bão tuyết hoặc điều kiện thời tiết xấu, họ nên hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết.

Trang phục ấm áp là điều không thể thiếu. Du học sinh nên mặc nhiều lớp quần áo để giữ hơi ấm, bao gồm áo len, áo khoác chống thấm nước và chống gió, găng tay, khăn quàng cổ, nón len và giày chống nước cách nhiệt. Việc chọn lựa trang phục phù hợp không chỉ giúp họ chống chọi với giá lạnh mà còn phòng tránh hiện tượng hạ thân nhiệt khi ở ngoài trời lâu.

Về chỗ ở, du học sinh cần kiểm tra và chắc chắn rằng nơi họ sống được cách nhiệt tốt. Họ cần dán kín các khe hở trên cửa sổ và cửa ra vào để giữ nhiệt độ trong nhà ổn định. Cần chuẩn bị chăn ấm, túi nước nóng, hoặc sử dụng đệm sưởi nếu có thể, để giữ ấm khi ngủ. Trong trường hợp mất điện, hãy chuẩn bị sẵn đèn pin, nến, bật lửa và pin dự phòng, cũng như một số thực phẩm dễ bảo quản và không cần nấu nướng.

Hàn Quốc đang trải qua trận tuyết đầu mùa được ví như thảm họa

Vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe cũng rất quan trọng. Du học sinh nên duy trì chế độ ăn uống giàu năng lượng và vitamin, uống nhiều nước, và bổ sung thêm vitamin D do thiếu hụt ánh nắng mặt trời trong mùa đông. Hơn nữa, việc duy trì việc tập thể dục nhẹ nhàng trong nhà cũng giúp cơ thể săn chắc và tăng cường hệ miễn dịch.

Khi di chuyển trong tuyết, hãy cẩn thận với các vùng đất có băng trơn hoặc tuyết chưa được dọn sạch. Sử dụng giày có đế chống trượt và đi bộ cẩn thận. Tránh đi lại vào ban đêm hoặc khi tầm nhìn kém do tuyết rơi dày đặc. Luôn giữ liên lạc với người thân và bạn bè, và thông báo lịch trình di chuyển của mình để có thể được hỗ trợ kịp thời nếu cần.

Cuối cùng, tâm lý cũng cần được chú ý. Mùa đông kéo dài và thiếu ánh nắng có thể làm tăng nguy cơ của chứng trầm cảm mùa đông (SAD). Do đó, du học sinh nên tự tạo cho mình các hoạt động giải trí trong nhà, giữ liên lạc với bạn bè, tham gia các câu lạc bộ, hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ tư vấn nếu cảm thấy cần. Việc duy trì một tinh thần lạc quan và tích cực cũng có ích trong việc vượt qua thách thức của mùa đông.

Trên tất cả, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và giữ tinh thần lạc quan là chìa khóa giúp du học sinh Việt Nam vượt qua thời tiết khắc nghiệt, đồng thời học hỏi và thích nghi với những trải nghiệm mới trong môi trường sống xa nhà.

