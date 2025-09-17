Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

17-09-2025 - 10:35 AM | Xã hội

TAND TP HCM đang xét xử hai vụ án lớn gây chú ý dư luận.

Ngày 17-9, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử vụ thâu tóm 4 khu "đất vàng" của Vinafood II, trong đó bị cáo Đinh Trường Chinh (SN 1974; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) bị cáo buộc hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. 

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM- Ảnh 1.

HĐXX của TAND TP HCM

Từ sáng sớm, an ninh khu vực toà án đã được thắt chặt. 

HĐXX triệu tập nhiều cá nhân, tổ chức. Trong đó, có đại diện UBND TP HCM, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng định giá đất TP HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM...

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM- Ảnh 2.

Bị cáo Đinh Trường Chinh

Theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Thế Năng (SN 1959; cựu Tổng Giám đốc Vinafood II), Nguyễn Thọ Trí (SN 1961; cựu Phó Tổng Giám đốc) đã cấu kết với Đinh Trường Chinh để chuyển nhượng nhà đất số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1 trước đây) trái quy định, không qua đấu giá. Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 970 tỉ đồng, trong đó bị cáo Chinh là người hưởng lợi.

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM- Ảnh 3.
Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM- Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí và Huỳnh Thế Năng

Cùng ngày, TAND TP HCM cũng xét xử vụ án buôn lậu và trốn thuế liên quan đến ông Phạm Văn Tam (SN 1980; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) và em trai là Phạm Xuân Tình (SN 1985; nguyên Giám đốc Công ty Asanzo).

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM- Ảnh 5.

Bị cáo Phạm Xuân Tình (bìa trái) và Phạm Văn Tam

Cáo trạng xác định Phạm Văn Tam đã tổ chức việc nhập khẩu hàng hóa gian dối qua Công ty Sa Huỳnh, chỉ đạo lẩn tránh cơ quan chức năng, với trị giá lô hàng buôn lậu bị phát hiện gần 415 triệu đồng. 

Ngoài ra, từ năm 2017 đến 2019, thông qua Công ty Asanzo, Phạm Xuân Tình cùng đồng phạm đã trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa chứng từ...

Theo Trần Thái

Người lao động

